Nagycsaládosoknak szól a kormány egyik legjobban kitalált programja

A nagycsaládosok autóvásárlásának támogatása – sokak szerint - a kormány egyik legsikeresebb programja, ám - épp a projekt népszerűsége miatt - a költségvetésnek a tervezettnél lényegesen több pénzt kell áldoznia a célra. Ugyanakkor az állam a támogatás jelentős részét pár év alatt visszakapja a vásárlóktól, ezért – az általunk megkérdezett szakemberek – pénzügyileg is okos konstrukciónak ítélik a programot.

2019 második felében indult el és – a jelenlegi szabályok alapján – 2022 végéig tart a nagycsaládosok autóvásárlását támogató program. Ennek köszönhetően a legalább három gyermeket nevelő szülők egy alkalommal maximum 2,5 millió forintot pályázhatnak meg, ha vesznek egy 7-9 üléses, új gépjárművet. Magyarországon 150-155 ezer nagycsaládos él, és 2019-ig évente e famíliák nagyjából egy százaléka vásárolt 7-9 személyes, új autót. Vagyis az ilyen járművekből évente alig másfélezret vettek a több gyermeket nevelők. A kormány azt prognosztizálta, hogy az említett autókból – a támogatás hatására – a nagycsaládosok évente 4-5 ezret vásárolnak majd.

A valóság alaposan fölülírta a terveket, hisz 2019 második félévében 6 ezer 600, míg 2020-ban 14 ezer autót vásároltak a nagycsaládosok, a támogatást igénybe véve. Ezeket az adatokat Beneda Attila, a Miniszterelnökség családpolitikáért felelős helyettes államtitkára – a sajtóosztályán keresztül – osztotta meg velünk. A kormány immár arra számít, hogy a támogatás segítségével a program lejártáig 32-35 ezer autót vesznek majd a nagycsaládosok. Ebből adódik, hogy a tervezett 40 milliárdos támogatás több mint duplájára lesz szükség 2022 december 31-ig.

Beszéltünk több autószalon vezetőjével és olyan vásárlóval is, aki élt a támogatással, és ők mindannyian úgy vélték: a nagycsaládos autóvásárlás támogatása a kormány egyik legjobban kitalált programja.

– Végre egy program, amiben mindenki jól jár – mondta egy Pécsett élő 38 éves férfi, aki feleségével három gyermeket nevel, és tavaly januárban vásárolt 7 millió 100 ezer forintért egy Peugeot Riftert. – Mi jól jártunk, mert a 15 éves Clionkat lecserélhettük, kényelmes és biztonságos lett az utazásunk, de szerintem nem járt rosszul az állam sem, mert a kifizetett támogatás nagyobb részét azonnal visszakapta. Arra gondolok, hogy másfél millió volt az áfa, emellett a regisztrációs díj és a forgalomba helyezés költsége 200 ezer. Így az állam a nekünk adott pénz nagyobb felét egyből visszanyerte.

Az autószalonok vezetői azért elégedettek a programmal, mert a 7-9 üléses autókból még soha nem fogyott annyi, mint az elmúlt másfél évben, és most is jelentős a megrendelésállomány ebből a típusból. Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szervezetének elnöke is megerősítette, amit a név nélkül nyilatkozó autótulajdonos mondott, hogy a vásárláskor kifizetett adók formájában a támogatás jó kétharmada azonnal visszafolyik az államkasszába. A vásárolt autók átlagos ára ugyanis 7 millió forint, aminek adótartama 1,7 millió forint.

Gablini beszélt arról is, hogy az állam további bevételekhez jut a 7-9 üléses, új autók révén. Immár az új autók értékesítésének tíz százalékát teszi ki ez a kategória, s ez komoly bevételnövekményt jelent a szalonoknál. Ez a növekmény adóbefizetés-többletet is jelent. Ugyancsak többletbevételt hozhat a központi költségvetésnek, hogy az új autókat a tulajdonosok a garancia lejártáig a szakszervízekbe viszik, s így azok kötelező karbantartása és javítása adózottá válik.

– A nagycsaládosok túlnyomó többsége 2019 közepéig 15-20 éves járművet vásárolt – mondta ezzel kapcsolatban Gablini Gábor –, s azokat igyekezett minél olcsóbban javíttatni, ezért olyan szervízbe vagy szerelőhöz mentek, ahol számla nélkül dolgoztak. A nagycsaládos program hozzájárul a szervíztevékenység kifehérítéséhez is.

Megkérdeztük a Miniszterelnökséget, hogy a fentiek összességében mennyit hozhatnak még a központi költségvetésnek, ám kiderült, hogy nincs erről prognózisuk és egyelőre nem készül ilyen célú felmérés. Válaszuk azonban nem cáfolta, hogy ebből is származik többletbevétele az államnak. A nagycsaládos programmal sokat foglalkozó Gablini Gábor sem kívánta megbecsülni az így befolyt és megtakarított állami pénzek nagyságát, de nem vitatta, hogy azokból egy autóra vetítve akár újabb százezrek befolyhatnak a vásárlást követő három év alatt.

Arról, hogy a szalonoknak a 7-9 üléses autók eladásából és a szervíztevékenységéből mennyi többletbevétel származik, illetve, hogy az ehhez tartozó adótöbblet mekkora lehet, megkérdeztünk néhány kereskedést. A kérdezettek nem szívesen avattak be üzleti titoknak minősülő árrésükbe és haszonkulcsukba. Ráadásul mindannyian elpanaszolták, hogy a 2020-os forgalmukat annyira lenyomták a koronavírus-járvány gazdasági következményei, hogy a 7-9 személyes autók látványosan gyarapodó eladása általában nem a nyereséghez járult hozzá, hanem csak a veszteség csökkenéséhez és a vállalkozásban dolgozó alkalmazottak megtartásához. Mindamellett megerősítették, hogy a szalonokban eladott 7-9 személyesek nyomán az állam nyereség- és jövedelemadó többlethez is jut, aminek mértéke autónként 20-50 ezer forint lehet. A garanciális szervizelés egy-egy új autó esetén azt jelenti, hogy a járművek három év alatt 4-5-ször térnek vissza a márkakereskedőkhöz, és a tulajdonosok összességében 2-400 ezer forintot költenek ilyenkor autójukra. Ennek nyomán az áfa- és a jövedelmet terhelő adók befizetése 50-100 ezer forintot hozhat a büdzsének az autók 3 éves koráig.

Az új 7-9 személyes autók még két ponton generálhatnak plusz állami bevételt. Az egyik a gépjárműadó: az új autóknak – hasonló teljesítmény esetén – 5-15 ezer forinttal magasabb az éves adója, mint a használt járműveknek, így abból is befolyik az államkasszába kocsinként átlagosan 30 ezer forintnyi többlet. A másik tétel az üzemanyagfogyasztás. A tulajdonosok úgy vélik, hogy az új autó nagy attrakció, s ezért – vírus ide vagy oda – a család többet utazik, mint a korábbi, használt járművel. Úgy számolták, hogy egy év alatt 3-4 tankolással többre lesz szükség. Ez három év alatt hozzávetőleg 200 ezer forintos plusz kiadást jelent, ami – az üzemanyag magas adótartama miatt – újabb 100 ezer forintot hoz az államnak.

Ha valamennyi tételt összeadjuk, akkor látszik, hogy a támogatás 2,5 milliójából az állam három év alatt 1,9-2 millió forintot visszakap. Vagyis a költségvetés a programra – várhatóan – rááldoz 80-90 milliárd forintot, amiből a pénz több mint háromnegyede 3 év alatt visszafolyik a kasszába.

Illetve ennyi azért még se, hisz évente nagyjából ezer esetben az állam semmit se kap vissza a támogatásból. Ne feledjük: az eddigi tapasztalatok alapján hozzávetőleg ezer nagycsalád mindenképp, a támogatás nélkül is új, 7-9 személyes autót vett volna, s így ők „nettó ajándékként” kapják meg a 2,5 milliót.

Van azonban a programnak még egy olyan népgazdasági szintű hozadéka is, aminek pontos nagysága forintban kikalkulálhatatlan. Erről Gablini Gábor ekképp fogalmazott: