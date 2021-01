Könyvelők: hamis adatok alapján indít végrehajtásokat a NAV

Komoly problémáról számol be országos sajtóközleményben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete. A szervezet szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) gyakorta hamis adatok alapján intézkedik, és már alig akad olyan könyvelő, vagy bérszámfejtő, aki ne találkozott volna a problémával.

Mint írják, az egészségügyi szolgáltatási járulék a NAV feladata lett. Minden biztosítási jogviszonnyal nem rendelkező, de TB rezidens személy számára – aki Magyarországon lakóhellyel rendelkezik – ki kell terhelni az egészségügyi szolgáltatási járulékot (ESZJ). Ennek havi mértéke jelenleg 8 ezer forint.

Azonban – írják – sajnos a NAV társadalombiztosítási nyilvántartásai jelenleg is hiányosak, hézagosak, pontatlanok. Az adóhatóság 2007-től gyűjti a TB bejelentéseket, miután a biztosítási jogviszonyok nyilvántartása kapcsán megbukott az egészségbiztosító pénztári rendszer. A NAV az OEP jogutódjától, a Magyar Államkincstártól is kér adatokat, azonban onnan hamis adatok is érkeznek a 2007 előtti biztosítási jogviszonyokról – áll a közleményben. A könyvelők szerint a NAV ezt követően, az adatok felülvizsgálata nélkül, papíron kézbesíti az ESZJ határozatokat, akkor is, ha az illetőnek ügyfélkapuja van és azt is kell használnia (például egyéni vállalkozó).

Szerintük mindennek eredményeképpen a NAV egyik részlegének hamis felkönyvelése alapján a másik részleg például törli a köztartozásmentes státuszt (KOMA), vagy végrehajtást indít.

A Magyar Könyvelők Országos Egyesülete azt írja, követelik, hogy a NAV azonnal állítsa le a terheléseket, a terhelés, vagy határozathozatal előtt előzetesen vizsgálja meg az adatokat, tájékozódjon az adózónál, vagy a képviselőjénél, előzetesen.