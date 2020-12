Megújult a MÁV internetes jegyvásárlási rendszere

A jövőben a pénztárak helyett még jobban az önkiszolgáló megoldások felé terelődik a jegyeladás, a járványhelyzet is felgyorsította ezt a folyamatot – írta közleményében a MÁV-csoport az új fejlesztéseivel kapcsolatban.

Közölték, hangsúlyos szerepet kap az eddigieknél kényelmesebb, gyorsabb, korszerűbb jegyvásárlás feltételeinek biztosítása. Magyarország első, teljes kínálatot biztosító online jegyértékesítő felülete idén teljesen megújul: az új Elvira már a vasúttársaság egységes jegyértékesítési rendszerében működik majd, összekötve a MÁV mobilalkalmazással is, így akár egy regisztrációval, de önállóan is használhatják az utasok mindkettőt.

Mint írták, a másfélhetes, korlátozott felhasználói számú próbaüzemet követően december 13-tól már mindenki regisztrálhat, a régi jegyértékesítési rendszerben található adatok kezelése, az új felület élesítése is megtörtént.

Tájékoztatásuk szerint az új Elvira használatakor a legszembetűnőbb változást a modern, letisztult kezelőfelület nyújtja. A másik kiemelt fejlesztés, hogy a MÁV applikációval közös felhasználói fiókot használhatnak a felhasználók, így az új Elvirán megvett jegy a MÁV appban is megjelenik, valamint e-mailben is megkapja PDF formátumban. Ezáltal a jegyet letölthetik, kinyomtathatják, vagy továbbíthatják annak, akinek a nevére szól. A vásárláshoz és az utazáshoz szükséges adataikat egyetlen kényelmes felületen kezelhetik, szükség esetén módosíthatják az utasok. Továbbá bármelyik felületen kezdeményezhetnek jegyvisszatérítést az online vásárolt jegyekre, ha a vásárlási feltételeknél ez a lehetőség nem volt kizárva. A felhasználók az elmentett számlázási- és bankkártya-adataikat is használhatják a webes és az applikációs felület esetében is.

Hozzátették, az elmúlt időszakban számos fontos újítással bővült a MÁV mobilalkalmazás is. A legújabb verziófrissítés után a MÁV applikációban megváltott belföldi vasúti menetjegyek és egyes nemzetközi START ajánlatok esetén a sikeres vásárlást visszaigazoló e-mail tartalmazza a jegyeket PDF formátumban is. Ezeket ellenőrzéskor kinyomtatva vagy arra alkalmas eszköz képernyőjén lehet bemutatni.