Több mint 1800 konténert vesztett el egy teherhajó a Csendes-óceánon

Kikötött a japán Kobe városánál kikötőjében egy japán teherszállító hajó, amiről több mint ezernyolcszáz konténer dőlt bele a Csendes-óceánba, miközben Kínából az Egyesült Államokba hajózott. Hajózási szaklapok közlése szerint az eset minden idők legnagyobb veszteségű esete lehet: ennél nagyobb káresemény csak olyan esetben történt, amikor a teherhajó el is süllyedt.

A ONE Apus nevű hajóról videófelvétel készült, ahogy behajózik a japán kikötőbe. A felvételen látni, ahogy a kihajózáskor még száz méter magas tornyokba rakott konténerek eldőlve fekszenek a fedélzeten.

A hajót üzemelő japán cég közlése szerint 1816 darab konténer esett a vízbe, amikor a hajó viharba került. Köztük 64 darab, amiben veszélyes szállítmány volt: 54-ben tűzijátékok voltak, nyolcban akkumulátorok, kettőben pedig folyékony etanol.

Az eset még november 30-án történt. A legénység egyik tagja pár nappal később osztott meg egy fotót a fedélzetről.

Oooh boy! Crew member shared a picture of the ONE Apus following reports of an estimated 1900 container lost or damaged. This could be the worst liner shipping disaster outside of total loss of vessel! pic.twitter.com/BmDxSSg5UG

— Connor Helm ☸️ (@connorhelm) December 2, 2020