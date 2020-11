66 milliárdos új beruházás jön Debrecenbe

A SEMCORP Csoport kedden jelentette be, hogy üzemet épít lítium-ion akkumulátor elválasztó fólia (LiBSF) gyártására Debrecenben. A SEMCORP 183 millió eurót (mintegy 66 milliárd forintot) fektet a létesítmény megépítésébe, amely várhatóan 2023 első negyedévében kezdi meg a gyártást, több mint 440 helyi munkahelyet létrehozva ezzel termelési, mérnöki és adminisztratív területeken.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt.-vel aláírt megállapodás alapján a 97 000 négyeztméter nagyságú üzemet egy 19 hektáros telken, a debreceni Déli Ipari Parkban helyezik el. A földmunkák várhatóan 2021 második negyedévében kezdődnek. Az új létesítmény négy alapfólia gyártósornak ad otthont, valamint bevonási és hasítási munkánkra is létesít kapacitást.

Jelenleg a cégnek öt kínai telephelye van, összesen 3,3 milliárd négyzetméter alapfólia-gyártási kapacitással és a debreceni lesz az első Kínán kívüli gyáruk. A debreceni gyár várhatóan 400 millió négyzetméterrel bővíti mostani kapacitásukatt. A SEMCORP, hivatalosan ismert nevén a Yunnan Energy New Material Co. Ltd., jelenleg a legnagyobb LiBSF szállító a világon. Ügyfelei között olyan globálisan vezető lítium-ion akkumulátor ellátók vannak, mint az LG, Panasonic, és a Samsung.

A magyarországi telephellyel a cég újabb nagy lépést tesz előre azon törekvésében, hogy világszerte piacvezetővé váljon az akkumulátor elválasztó fólia területén, melyben Kínában már az élen járnak – nyilatkozta Paul Xiaoming Lee elnöke és vezérigazgató. Hozzátette, Európa vezető szerepet tölt be a megújuló energiaforrásokra való átállás területén. A cég arra törekszik, hogy nélkülözhetetlen tagja legyen a technológiai ökoszisztémának, utat engedve az átállásra a downstream akkumulátor, elektromos jármű, és energia-tároló iparágakban lévő ügyfeleivel.

