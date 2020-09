Brutális profithányad az Orbánt reptető vállalkozó kaszinójában

Már eddig is jól ment Garancsi Istvánnak, a Videoton focicsapat tulajdonosának, meg a Market Építő legnagyobb tulajdonosának, aki amúgy arról is híres, hogy ő reptette Orbán Viktor miniszterelnököt – aki amúgy a kötélbarátja – legalább egy Vidi-focimeccsre külföldre. Meg aztán ott van az online kasszák adatforgalmát kiszolgáló csipen magát degeszre kereső Mobil Adat Kft-je, vagy a pénzszálló cége. És a sikerszéria folytatódik.

A résztulajdonában (45 százalékos részesedése van) álló soproni kaszinó tavaly rekordárbevételt és rekordprofitot hozott a konyhára. Összesen 4,8 milliárd forint forgalomhoz 1,4 milliárd forint nyereség társult – vette észre az mfor.hu. Ez csaknem 30 százalékos nyereséghányad. Ilyen a nemzetgazdaság sok-sok szektorában kimagasló – de hát a kaszinópiac a kiváltságosok terepe, ott csak néhány koncessziót ad ki az állam. Mit ad isten, öt kaszinóban Garancsinak van érdekeltsége.

A soproni kaszinó többségi tulajdonosa egy osztrák cég, az meg egy cseh cég érdekeltségébe került. A tulajdonosok idén két részletben a tavaly képződött nyereséget ki is szedték a soproni kaszinót üzemeltető cégből. Szóval a sok százmilliók Garancsihoz is, meg Csehországba is vándorolnak.

