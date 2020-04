El akarja kerülni a politikai befolyás látszatát, ezért Mészáros Lőrinc után Tiborcz István is kiszállna az Appeninnből

A múlt héten írtuk meg, hogy eladta a Mészáros Lőrinc és felesége érdekeltségébe tartozó KONZUM II. Ingatlanbefektetési Alap az Appeninn Holding Nyrt. 18,33 százalékos tulajdonrészét. A miniszterelnök milliárdos barátja ezzel lényegileg kiszállt az ingatlanos cégből, aminek többségi tulajdonosa a Tiborcz István-féle BDPST. Mészárosék a döntést nem indokolták. A részvénypakettet a Zinventive Vagyonkezelő Zrt. vette meg, ami a Balázs Attila érdekeltségi körében lévő Bayer Construct vállalatcsoporthoz tartozik.

A 24.hu-hoz szerda délután eljuttatott közleményben viszont a Tiborcz István tulajdonában álló BDPST is azt írja, hogy kiszállna az Appeninnből:

A közlemény felidézi: a BDPST Zrt. 2018 decemberében szerzett az Appeninn Nyrt.-ben 20,59 százalékos tulajdoni hányadot, amelyet 2019 novemberében növelt 29,30 százalékra.

Tiborcz István a távozás okairól is beszámol:

Annak idején azért is kezdtem el komolyabban ingatlanbefektetésekkel foglalkozni, mert ez egy olyan terület, amelyet kevésbé érintenek állami és önkormányzati tenderek, én pedig még a látszatát is el akartam kerülni annak, hogy a személyem miatt előnyben részesülnének az érdekeltségeim. Ahogy korábban is jeleztem, nem kívánok olyan cégben tulajdonos lenni, amely állami és önkormányzati támogatások elnyeréséért indul. Az Appeninn Nyrt. most – két balatoni ingatlanfejlesztési projektjéhez – vissza nem térítendő állami támogatást nyert el a független menedzsment döntése alapján beadott pályázatok útján, amely véleményem szerint összhangban van a társaság hosszútávú érdekeivel. A fenti vállalásom alapján azonban fel kívánom oldani az ellentmondást és meg kívánok válni a társaságban meglévő érdekeltségemtől.