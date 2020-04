Egy hónap alatt 100 millió forintnyi bevételtől esett el a Fővárosi Állat- és Növénykert

Zavartalan a koronavírus-járvány miatt március 15. óta zárva tartó Fővárosi Állat- Növénykert működése, az állatokról továbbra is a legmagasabb színvonalon gondoskodnak, a kieső bevételek egy hónap alatt elérték a 100 millió forintot

A Fővárosi Állat- és Növénykert költségvetési szerv, fenntartója Budapest Főváros Önkormányzata. Működési költségeit részben saját működési bevételeiből, részben a fenntartó által működési célra adott támogatásból fedezi — olvasható a Fővárosi Állat- és Növénykert MTI-hez pénteken eljuttatott közleményében.

Mint írják, míg a működési kiadások lényegében változatlanok maradtak, az átmeneti zárva tartás miatt március 15-e óta kiesett bevétel meghaladja a százmillió forintot. Az állatkert rendelkezésére álló pénzeszközök és készletek azonban ebben az időszakban is lehetővé tették a kert lakóiról való gondoskodást. Az intézmény vezetése kapcsolatban áll a fenntartó Fővárosi Önkormányzattal, és közösen dolgoznak a felmerülő nehézségek megoldásán.

Mint kiemelik, bár az állatkert március 15-e óta nem fogad látogatókat, az állatokról továbbra is a legmagasabb színvonalon gondoskodnak, így nem kell nélkülöznie a kert több mint tízezer lakójának. A takarmányellátás biztosított, mert az állatkertnek korábban beszerzett készletei, tartalékai is vannak, és a járvány a további beszerzések terén sem okozott fennakadásokat.

Mint kiemelik, az állatkertek számára fontos küldetés, hogy természetközeli szabadidős programot, élményeket és látnivalókat kínáljanak a közönségnek, és az is, hogy terjesszék az élővilággal, a természettel kapcsolatos ismereteket, formálják a környezettudatos szemléletet. Hozzáteszik: ez a tevékenység azonban nem működhet a szokott módon, emiatt a városligeti intézmény az elmúlt hetekben a szokásosnál is több hírt, képes beszámolót és kisfilmet tett közzé honlapján és a közösségi médiában.

Emellett rendszeresen készítenek és tesznek közzé olyan anyagokat, amelyek igyekeznek pótolni a tanulmányi csoportok állatkerti látogatásait és a zoopedagógiai foglalkozásokat. Az állatkert Youtube-csatornáján, Facebook-oldalán és weboldalán megtalálható anyagoknak a pedagógusok mellett azok a szülők is hasznukat vehetik, akik otthon maradva próbálnak programot kieszelni gyerekeiknek.

Az állatkert több kifutójánál is vannak webkamerák, ezeken keresztül az érdeklődők otthonról is megfigyelhetik az állatokat. Az oroszlánfókák tréningjét is nyomon lehet így követni, továbbá a Dél-Amerika kifutóban délutánonként azt a kistapírt is látni lehet időnként, amelynek világra jövetelét múlt héten jelentette be az intézmény.

A közleményben kitérnek arra is, hogy az intézmény mintegy 240 munkatársa rendkívüli munkarendben dolgozik félszáz különböző munkakörben. Az állatkerti munkavállalók illetménye és juttatásai nem változtak, és senkinek nem került veszélybe az állása, az intézményben most is vannak meghirdetett álláshelyek. Mint írják, számos lehetőség van támogatni az állatkertet, amelynek van alapítványa, számlaszáma a honlapon hozzáférhető. Az Állatkerti Alapítvány a napokban egy új adománygyűjtő felületet is indított.

Kiemelt kép: Kovács Attila/MTI