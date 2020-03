Csődbe mehetnek Budapest népszerű bevásárlóutcái

Csődközeli állapotok és elbocsátások jellemzik az üzletmenetet a főváros legnépszerűbb tematikus utcáit. A Bevásárló és Tematikus Utcák Nonprofit Kft. (BUM), amely többek közt a Király utca, a Bartók Béla út, a Ráday, a Falk Miksa utca és további 7 közösség vállalkozásainak érdekképviseletét látja el, attól tart, hogy a járvány végére a legtöbb kereskedőnek le kell húznia a rolót.

Az összesen 193 üzletet képviselő BUM szerint a bérleti díjak elengedése és az alkalmazottak további bértámogatása segíthet a népszerű utcák kereskedőin, akik többek között vendéglátó-egységeket, galériákat, aukciós házakat, kézműves és más kiskereskedelmi üzleteket tartanak fenn.

Tudomásunk szerint 84 üzlet már zárva tart, a többiek pedig a délután 3-ig való nyitva tartással próbálják megkeresni a napi bevételt. A kereskedőkkel történő interjúk viszont nagyon elszomorítóak, mert a legtöbben attól tartanak, hogy a járvány végén már nem tudnak újra nyitni. A Haris közben például tudunk olyan vállalkozóról, aki negyven év után lehet, hogy végleg bezárja a boltot. A következő hetekben is folyamatos kapcsolatban leszünk velük, mert a tapasztalataink alapján két fontos mentőpillérre kell most fókuszálnunk: a bérleti díjak elengedésére és az alkalmazottak béreinek megteremtésére

– mondta el Antal Attila, a BUM igazgatója.

A tematikus utcák menedzsment cége folyamatosan információval látja el a kereskedőket a lehetőségekről és a jogaikról egyaránt.

A bérleti díjakkal kapcsolatosan Antal Attila felhívta a figyelmet a Polgári Törvénykönyv rendelkezéseire, amely szerint a bérlő arra az időre, amikor saját érdekkörén kívül eső okból nem tudja használni az ingatlant, bérleti díjat nem köteles fizetni. A BUM szerint ezt egyre többen kezdik el tudatosítani, és a tapasztalataik szerint a bérbeadók többsége is korrekt módon jár el a kereskedőkkel a tematikus utcákban, ugyanakkor vannak kivételek.

A Ráday utcában a legtöbb üzlet bérlemény, az évtizedek óta érvényes elidegenítési tilalom miatt. A Ráday SoHo Egyesület mindannyijuk helyett és nevében nyújtotta be a bérleti díj kedvezménnyel kapcsolatos kérést a kerületi önkormányzathoz, de eddig semmilyen választ nem kaptunk, annak ellenére, hogy felajánlottuk szabad konyhai kapacitásainkat a szociálisan rászorulók ellátásának segítésére is. Itt a legtöbb vendéglő a tartalékait éli fel márciusig, és várta a húsvéti forgalommal jár pénzügyi vérfrissítést. Most az átlagos bevétel legjobb esetben napi 30 ezer forint, így többen már bezártak, de a nyitva tartók is a bezárásra készülnek, és folyamatosan mondanak fel az alkalmazottaknak