Napidíjat kaphat Áder felesége a külföldi útjain

Kétfős titkárságot tarthat a jövőben, első osztályon utazhat, napidíjat kaphat hivatalos útjain a mindenkori köztársasági elnök felesége, ez derül ki a Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter által benyújtott törvényjavaslatból, amit a Blikk szúrt ki.

A lap szerint Áder János felesége, Herczegh Anita jogosult lesz hivatali gépkocsi használatára akár saját célból is, ráadásul a tervezet szerint külföldi programjaik esetén ugyanazok a jogosultságok járnak a gyerekeiknek is, mint az államfőnek, vagyis napidíjat és költségtérítést is kaphatnak.

A javaslat bevezeti az özvegyi ellátás fogalmát. Eszerint az államfő özvegye az elnöki illetmény hatvan százalékát kaphatja meg, ha nem rendelkezik saját nyugdíjjal, ami havi kétmillió forintos járandóságot jelenthet 2020 januárjától.

A Blikk megkeresésére a Miniszterelnökség közölte,

az államfő házastársa és gyermeke csak a köztársasági elnök közfeladataival összefüggő hivatalos program keretében történő utazás esetén jogosult juttatásra.

A javaslat elfogadása esetén a volt köztársasági elnökök, Schmitt Pál és Sólyom László is bővítheti a stábját, emellett külföldi útjaik során jogosultak lehetnek költségtérítésre, és első osztályt is igénybe vehetnek a repülőn.

Az egyébként novemberben derült ki, hogy a duplájára emelik Áder János fizetését.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt