Nettó félmilliós fizetésért mennek a klímaszerelők Németországba

Továbbra is hiányszakmának számít a klímaszerelő. A Portfolio.hu cikke szerint jelenleg 2-3 hetet kell várni egy készülék felszerelésére, nyáron pedig, amikor sokan szeretnének klímát a lakásukba, a várakozási idő ennél több is lehet.

A portál szerint sok cég is szenved a szakemberhiánytól. Az egyik állásközvetítő portálon sok vállalat keres klímaszerelésben jártas munkásokat, bruttó 400 ezer forintot is kínálnak a klímaszerelő szakembernek. Az álláshiányt táplálja, hogy a klímaszerelők külföldön is könnyen el tudnak helyezkedni: a Portfolio a németországi hirdetések között nézelődve talált olyat, amely nettó 1500 eurós, vagyis 480 ezer forintnak megfelelő fizetést kínál, és még a lakhatásra sem kell költeni, a munkaadó egy panzióban biztosít szállást. Egy másik cégnél nettó 2150 eurót lehet keresni, vagyis 680 ezer forintnak megfelelő összeget, viszont itt havi 400 eurót fizetni kell a szállásért, ám a fizetés így is több mint 550 ezer forint nettóban. Ezeknél az állásoknál a szakirányú végzettség és a nyelvtudás elengedhetetlen.

Kiemelt kép: MTI/Szigetváry Zsolt