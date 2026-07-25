Letartóztatták a floridai postásnőt, miután közel 80 macskát és 12 kutyát mentettek ki a házából

Közel száz állatot, nyolcvan macskát és tizenkét kutyát mentettek ki a hatóságok egy 77 éves floridai nő otthonából július 20-án, hétfőn – írja egy helyi hírportál.

Az állatokat borzalmas körülmények között tartó Gail Giustinót letartóztatták és állatkínzással, valamit állatok megfelelő élelem- és vízellátás nélküli tartásával vádolták meg. John Budensiek Martin megyei Sheriff egy sajtótájékoztatón azt mondta, ez a megye történetének legrosszabb állatgyűjtögetési ügye.

Gustino 1977 óta dolgozott postai kézbesítőként. Budensiek szerint a hatóságok nemrég bejelentést kaptak arról, hogy egy postásnő kóbormacskákat szed össze, vagy macskákat lop az útvonalán. Amikor kiderítették, hogy a bejelentés Gustinoról szólhatott és felvették vele a kapcsolatot, a nő megtagadta az együttműködést az egyenruhásokkal és közölte, senkit sem enged be a házába.

A sheriff kijelentette: nem gondolja, hogy Gail Giustino állatkínzó lenne. Úgy hiszi a nő segíteni szeretett volna az általa gazdátlannak hitt állatokon. A nőt csak azért tartóztatták le, hogy kimenthessék az állatokat.

A nő nemcsak állatokat, de hatalmas mennyiségű hulladékot is felalmozott a házában. A hatóságok arra kérték azokat, akiknek eltűntek az állataik az utóbbi időben, hogy jelentkezzenek sheriff hivatalában, mert elképzelhető, hogy kedvenceik a Giustino házából kimentett állatok között vannak.