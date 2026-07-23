Gundel Takács Gábor nem zárja ki, hogy újra a köztévén vezessen műsort: „Lenne benne potenciál”

A folyamatosan újuló közmédia is szóba került Gundel Takács Gábor és a Story beszélgetésében. Az egykor köztévén futó műsorából, a Maradj talpon!-ból közel 700 adás készült, de ahogy a műsorvezető mondja, később távozott a csatornától szakmai és emberi okokra hivatkozva.

Olyan körülményeket teremtettek a feletteseim, hogy idővel nem maradt más választás, mint a távozás. Nem fogok hazudni, a mai napig sajnálom, hogy így kellett eljönnöm. De emberként muszáj abban hinnem, hogy ennek így kellett lennie.

Visszatérhet a Maradj talpon!-nal?

Arra a kérdésre, hogy visszatérne-e a legendás kvízműsor élére, ráadásul a közmédián, úgy felelt:

Azt hiszem, lenne benne potenciál. De mielőtt bármibe is belevágnék, mindenképpen konzultálnék az egykori kollégáimmal arról, mit gondolnak, érdemes-e visszahozni a műsort. Egyelőre semmilyen megkeresés nem érkezett ezzel kapcsolatban.

A műsorvezetővel készült évfordulós interjúnk itt olvasható: