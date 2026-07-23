maradj talpon!közmédiagundel takács gábor
Élet-Stílus

Gundel Takács Gábor nem zárja ki, hogy újra a köztévén vezessen műsort: „Lenne benne potenciál”

Mohos Márton / 24.hu
admin Besenyei Balázs
2026. 07. 23. 08:44
Mohos Márton / 24.hu

A folyamatosan újuló közmédia is szóba került Gundel Takács Gábor és a Story beszélgetésében. Az egykor köztévén futó műsorából, a Maradj talpon!-ból közel 700 adás készült, de ahogy a műsorvezető mondja, később távozott a csatornától szakmai és emberi okokra hivatkozva.

Olyan körülményeket teremtettek a feletteseim, hogy idővel nem maradt más választás, mint a távozás. Nem fogok hazudni, a mai napig sajnálom, hogy így kellett eljönnöm. De emberként muszáj abban hinnem, hogy ennek így kellett lennie.

Visszatérhet a Maradj talpon!-nal?

Arra a kérdésre, hogy visszatérne-e a legendás kvízműsor élére, ráadásul a közmédián, úgy felelt:

Azt hiszem, lenne benne potenciál. De mielőtt bármibe is belevágnék, mindenképpen konzultálnék az egykori kollégáimmal arról, mit gondolnak, érdemes-e visszahozni a műsort. Egyelőre semmilyen megkeresés nem érkezett ezzel kapcsolatban.

A műsorvezetővel készült évfordulós interjúnk itt olvasható:

Kapcsolódó
Gundel Takács Gábor: Úgy kéne élnünk, hogy az utolsó, a legőszintébb pillanatban mosolyogva tudjunk meghalni
Nagyinterjúnk Gundel Takács Gáborral a párizsi és a budapesti olimpiáról, a neves nagypapáról, a hitről, valamint arról, meddig politizálhat egy televíziós műsorvezető.
Itt állíthatod be, hogy a Google kereső elöl hozza a 24.hu-s találatokat

Ajánlott videó

Friss

Népszerű

Összes
Eladásra hirdetik Varga Judit és Magyar Péter egykori közös balatonhenyei házát
Megtalálták az 1952-ben óceánba csapódott utasszállító roncsait – a katasztrófa, amely miatt kötelezővé tették felszállás előtt az utastájékoztatást
Az egész országban zivatarokra figyelmeztetnek, de nem mindenhol fog esni
Török Gábor: A Tisza ellenzéke lehet, hogy hosszú távon a párton belülről fog érkezni
Masszívan korrupt, de legális; jóérzésű ember ilyenbe nem megy bele, a nemzetbiztonsági tudása előny – szakértőket kérdeztünk Szijjártó BYD-hez való igazolásáról
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik