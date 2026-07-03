Szinetár Dóra: Egy könyvet lehetne megtölteni azoknak a nevével, akik valaha színházi közegben bántalmaztak másokat

A színházi bántalmazásról és a mérgező kollégákról beszélt Szinetár Dóra egy friss interjúban, amelyet a story.hu szemlézett. A színésznő elmondta, hogy a magyar színházi életben van egy olyan hagyomány, hogy normálisnak számít, ha az emberek a nekik alárendelt kollégáikkal üvöltöznek, őket megalázzák.

„Az igazgató alá van rendelve a színházban mindenki, a rendező alá önmagán meg az igazgatón kívül mindenki. Mondjuk, ha zenés színházat veszünk, ott úgy hívják, hogy vezető szólista az, aki középen szokott állni. Tulajdonképpen alá vannak rendelve a többiek, mert van egy ilyen hierarchikus, hülye rendszer. Elvileg, ugye, a színész alá van rendelve a műszak egy része, az öltöztető, a fodrász” − magyarázta a színházi viszonyrendszert.

Kialakult egy olyan kommunikáció, hogy elfogadhatónak számít az, hogy emberek úgy beszélnek egymással, ahogy egyébként nyilvánvalóan nem lehetne. Nagyon gyakran ezek az emberek nincsenek tisztában azzal, hogy marhára nem normális, amit csinálnak. De az nem megoldás, hogy hajtűdobálva elkezd valaki vállalhatatlan stílusban üvölteni egy műszaki dolgozóval, arra való hivatkozással, hogy neki színpadra kell menni. Mert a színész ilyenkor ugyanazt csinálja, mint amikor a rendező leüvölti a színész fejét, arra való hivatkozással, hogy de az előadás érdeke

– fogalmazott Szinetár Dóra, aki azt is elárulta, hogy ő maga is volt áldozat.

Velem is megtörtént ez nagyon sokszor. Talán az a különbség köztem meg sok kollégám között, hogy én mindig visszaszóltam. Ez általában úgy történt, hogyha valaki üvöltött velem, én visszaüvöltöttem. Volt konkrét ilyen eset, utána az illető engem kizavart a színpadról. Kimentem, és ott kaptam sírógörcsöt. Én számon szoktam kérni, hogy miért üvöltözik, fejezze be. Rég nem volt ilyen, hál’ istennek, de megtettem. Ettől még ez nem kevésbé bántó vagy nem kevésbé megnyomorító. Arról nem beszélve, hogy nem egy olyan helyzet volt, amit nagyon sokadmagammal végigasszisztáltam, hogy valakivel üvöltenek. Nem kellett, hogy velem üvöltsön, az akkor is borzasztó. Pontosan tudjuk, hogy vannak azok az emberek, akik ordítanak, és, ha te számonkéred, akkor jön a retorzió. Akkor jön, hogy nem kell itt dolgozni, majd eljátssza más.

Nem csak a rendezők bántalmaznak

A színésznő a pellengérre állított rendezők ügyét is kicsit másképp látja, mint a többség.

Biztos vagyok benne, hogy annak nem az a módja, hogy személyes sértettség alapján emberek elkezdenek random neveket dobálni. Mert, hogyha most istenigazából a teljes magyar színházi szakma összegyűjtené azoknak a neveit, akik valaha színházi közegben bántalmaztak másokat, hát szerintem egy könyvet lehetne vele megtölteni. Értem én, hogy az ismert ember meg a rendező meg a főszínész meg az igazgató mindig kiemelt helyen szerepelnek a fejünkben, de közben nem vagyok benne biztos, hogy nincs egy olyan műszaki vezető valamelyik színházban, aki egyébként sokkal több ember életét tette tönkre ugyanezzel a munkamódszerrel.

Szinetár úgy véli, hogy az ilyen embereknek nincs helyük a szakmában. „Ki kell találni, hogy hogy kell szólni, hogy hányszor kell szólni, hogy hol van az a pont, ahol azt lehet mondani, hogy »figyelj, te ne gyere többet, mert erre nem vagy alkalmas«, mert van ilyen” − mondta.