Kvíz: Kitalálod, melyik évben volt nyári sláger a Macarena? Na, és a Despacito?

Mindegy, hogy imádod vagy az agyadra mennek – az igazán nagyot szóló nyári slágereket akkor is nehéz elkerülni, ha az ember mindent bevet ennek érdekében. A refrén egy foszlánya pedig elég ahhoz, hogy visszaröpítsen abba az időszakba, amikor mindenhonnan csak ez a dal szólt. De vajon meg tudod tippelni, melyik évben tarolta le a nyarat egy-egy sláger? Az alábbi tíz kérdéssel kiderítheted.