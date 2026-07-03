kvíznyári slágerpop
Élet-Stílus

Kvíz: Kitalálod, melyik évben volt nyári sláger a Macarena? Na, és a Despacito?

TIMOTHY A. CLARY / AFP
24.hu
2026. 07. 03. 05:30
TIMOTHY A. CLARY / AFP

Mindegy, hogy imádod vagy az agyadra mennek – az igazán nagyot szóló nyári slágereket akkor is nehéz elkerülni, ha az ember mindent bevet ennek érdekében. A refrén egy foszlánya pedig elég ahhoz, hogy visszaröpítsen abba az időszakba, amikor mindenhonnan csak ez a dal szólt. De vajon meg tudod tippelni, melyik évben tarolta le a nyarat egy-egy sláger? Az alábbi tíz kérdéssel kiderítheted.

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