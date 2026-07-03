Egy orvos tévesen nyilvánított halottnak egy arizonai kisfiút, hiába győzködték a nővérek, hogy hibát követ el

Egy orvos tévesen nyilvánított halottnak egy 18 hónapos arizonai kisfiút órákkal azután, hogy eszméletlenül találtak rá a gyermekre a család otthonának medencéjében február 8-án – írja a People.

A helyi hatóságok jelentése szerint az orvos annak ellenére állapította meg a halál beálltát, hogy a nővérek szerint teljesen egyértelmű volt, hogy a gyermek még életben van, hisz a pulzusa is tapintható volt. A kisfiút ezután az orvos utasítására mégis átszállították a hullaházba.

A rendőrökkel is vitatkozott az orvos

Az ezután a kórházba érkező rendőrök is felhívták rá az orvos figyelmét, hogy egyértelmű életjeleket látnak a kisfiún.

Arrogánsan közölte velem, hogy itt neki van orvosi diplomája, nem véletlen járt egyetemre, szóval hagyjam, hogy végezze a munkáját

– áll az egyik rendőr jelentésében, amely szerint a gyermek légzése tisztán hallható volt, és a mellkasa is szemmel láthatóan ritmusosan mozgott.

Ezt követően további vizsgálatoknak vetették alá a fiút, akit, bár megmentettek, mielőtt belefulladt volna a medencébe, a történtek következtében maradandó agykárosodást szenvedett.

Ez egy rendkívül szívszorító helyzet

– közölte a kórház, hozzátéve: az ügy kapcsán belső vizsgálatot rendeltek el, ezért jelenleg az érintett családot leszámítva senkinek nem adnak ki további részleteket.