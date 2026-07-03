Az AI-generált dr. Trump kigyógyítja a Trump-elmebaj szindrómában szenvedő sztárokat

Bizarr, mesterséges intelligenciával generált videót tett közzé Donald Trump saját közösségi oldalán, a Truth Socialön, vette észre a hvg.hu.

Önt vagy ismerősét TDS-szel diagnosztizálták? A tünetek súlyosak lehetnek. Én dr. Trump vagyok, és szerencsére van egy kezelési tervem. Lássuk, mit tud elmondani néhány páciensem

– mondja a másfél perces videó elején az amerikai elnök fehér köpenyes AI-mása, majd olyan hollywoodi színészek „szólalnak meg”, mint Rosie O’Donnell, Whoopi Goldberg, Edward Norton, Robert De Niro és Julia Roberts.

A TDS (Trump derangement syndrome), azaz a Trump-elmebaj szindróma egy pejoratív kifejezés, amelyet a Donald Trump iránti negatív reakciók leírására használnak. A kifejezés használata főként Trump támogatói körében elterjedt, és arra használják, hogy hiteltelenné tegyék az elnök ellen irányuló kritikákat és kritikusokat.

Trump gyógymódja a Trump-elmebaj ellen

O’Donnell AI-változata azt mondja, hogy közel egy évtizede szenved, de miután konzultált dr. Trumppal, már lát javulást. A deepfake-De Niro pedig így fogalmaz állapotáról:

Nem tudtam enni, nem tudtam aludni, állandóan dühös voltam. Nyomorúságossá tettem a környezetemben élők életét.

Dr. Trump a videóban arról beszél, hogy nem volt benne biztos, hogy tud segíteni néhány emberen, ők annyira mélyen benne voltak a betegségben.

A kezelés egyszerű: kapcsold ki az álhíreket, imádkozz, és ha bármikor szorongást tapasztalnál, igyál egy diétás kólát, ahogy én szoktam, és jelentős változást fogsz tapasztalni az életedben

– hangzik el a videó végén Trump elnök szájából.

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Egy szereplő már reagált

A videóra Rosie O’Donnell már reagált is: szerinte az elnök szenved valamilyen betegségben.

Elég súlyosan beteg – és napról napra romlik az állapota. Pontosan ezért létezik a 25. alkotmánymódosítás. Távolítsák el. Helyezzék vád alá. Ítéljék el

– jelentette ki a színésznő.