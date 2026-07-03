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Élet-Stílus

Cserhalmi György a rákdiagnózisáról: Az ember ilyenkor képes megérteni, mekkora értéke van az életnek

Kőrös Gábor / 24.hu
admin Ács Anna Mária
2026. 07. 03. 11:37
Kőrös Gábor / 24.hu
Elmesélte, milyen hatással volt rá a betegsége.

Kadarkai Endre Hallgatlak – Jó tanácsok az élethez című podcastjének vendége volt Cserhalmi György, a Nemzet Színésze, aki többek közt azt is kifejtette, hogy mit jelentett számára az évekkel ezelőtt kapott diagnózisa.

A színművészt 2020-ban diagnosztizálták daganatos megbetegedéssel, amelyből 9 műtét után, 5 év alatt épült fel. Ennek kapcsán Kadarkainak elmondta, hogy előre tudta, hogy beteg lesz.

Én kértem ezt a betegséget, mert tudni akartam, hogy mi ez. És azt is akartam tudni, hogy ezt lehet-e olyan elegánsan csinálni, mint a feleségem és a nővérem. Minden átok és szitkozódás nélkül elmenni

– mondta a színművész, aki úgy fogalmazott: ez által a megrendítő tapasztalat által az önismeret olyan szintjére jutott el, „amit már nem érdemes tudni”.

Szerinte, ha egyszer az ember megkapja a diagnózist, ajándékként kell rá tekinteni. Ahogy a beszélgetés során mondja:

Ez a gondviselés ajándéka. Az ember ilyenkor képes megérteni, mekkora értéke van az életnek.

„Gyuri, rád még szükség van”

Cserhalmi felesége, Cserhalmi Erzsébet színésznő 2016-ban hunyt el, rákos megbetegedésben. A pár évtizedeken át boldog házasságban élt. A színművész a beszélgetés során elmondta, hogy gyakran eszébe jutnak a néhai felesége hozzá intézett szavai: „Gyuri, rád még szükség van”.

Ez egy olyan helyzet, hogy még el is hiszem, hogy rám még szükség van. Azért, mert ő mondta. És ez fontos. Amikor más mondja, hogy szükség van még rám, nem hiszem el

– fejtette ki Cserhalmi, hozzátéve, hogy ez a rövid mondat azt jelentette, itt az ideje letennie az alkoholt és a cigarettát. Így is tett.

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