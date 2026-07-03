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Élet-Stílus

„Kiheréled a férjedet!” – magyar szülők mesélték el, milyen, amikor az apa marad otthon a gyerekkel

Mark Mulligan / Houston Chronicle / Getty Images
admin Botás Enikő
2026. 07. 03. 20:31
Mark Mulligan / Houston Chronicle / Getty Images
Miért számít még mindig különlegesnek, ha egy apa marad otthon a gyerekkel? Miközben egyesek szinte hősként ünneplik a babakocsit tologató férfiakat, mások értetlenkedve vagy rosszallóan fogadják a döntésüket. Magyar családok személyes történetein keresztül, illetve egy pszichológus segítségével jártunk utána, mi történik, amikor felcserélődnek a hagyományos szerepek. A szerző a Marie Claire újságírója.

Anyósom nagyon kiborult. A fejemhez vágta, hogy teljesen kiherélem a fiát. Az én anyámék ezzel szemben majd elájultak, és azt mondták, tegyem össze a két kezemet, hogy egy ilyen jó ember van mellettem. Nekem kellett néha kicsit kijózanítanom és emlékeztetnem őket arra, hogy igazándiból azért mégiscsak ketten vettünk részt ebben a buliban.

A 45 éves, háromgyerekes Evelin így emlékszik vissza arra a családi földindulásra, amit a döntésük váltott ki. Náluk ugyanis a megszokott felállástól eltérően nem kizárólag Evelin maradt otthon a gyerekekkel: a férje is hosszabb időt töltött velük gyeden.

Evelin családjának reakciói szinte tankönyvi példái voltak annak a kettősségnek, amely még ma is övezi azokat a családokat, akik szakítanak a hagyományos felállással, és az apa lesz a gyerekek elsődleges gondozója. Míg egyesek a tradíciók és a nemi szerepek megcsúfolását látják a cserében, mások szinte hősként ünneplik az otthon maradó férfiakat.

Evelinék döntése egyébként még úgy is megosztotta a családot, hogy a férje valójában csak rövidebb időt töltött távol a munkájától. Másfél évig az asszony maradt otthon, míg a férfi az első és a második gyermekük születése után fél-fél évre vett ki szülői szabadságot.

Az apa marad otthon? Magyarországon még mindig ritkaság

A 40 éves Zsófi kórházi- és mentőorvosként dolgozik, férjével valamint két gyermekükkel együtt Németországban él, ahol a társadalmi berendezkedés és a családtámogatási rendszer nagyban megkönnyítette a helyzetüket.

A cikk tartalmából

Cikkünkből kiderül továbbá, hogy

  • a nemi sztereotípiák és szerepelvárások mellett mi a legfőbb oka a nők otthonmaradásának,
  • miért lehet gyakran kijózanító tapasztalat az otthon maradó apák számára az első időszak,
  • milyen hatással lehet egy ilyen szerepcsere a párkapcsolatra?

 

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