A műtét után azt reméljük, hogy azonnal elmúlik a fájdalom, és azt hisszük, vége a kínlódásnak

Az aranyeres fájdalmak emléke a műtét után még hetekig velünk marad: a szúró, feszítő fájdalom, az égő érzés, érzékenység, az a kellemetlen tudat, hogy bármelyik mozdulat ronthat rajtuk. Az érzés csak lassan enyhül. Idővel kevésbé fáj, nem lüktet annyira. Hosszú út eljutni odáig, hogy „na végre, elmúlt”.

Szívesen zárnánk le itt magunkban a történetet, pedig a szervezet ilyenkor gyakran még csak a látványos részen van túl. A fájdalom enyhülése csak annyit jelent, hogy a végbélnyíláson kívül eső területen helyreállt a hámréteg. A kellemetlenség csökkenése sokszor egyszerűen azt jelenti, hogy már a csak a végbélen belül vannak a sérült szövetek, ahonnan a fájdalomérző idegek végződései nem az agyba futnak. De ettől maga a környezet még nem feltétlenül állt helyre.

A test előbb csendesít, és csak utána épít újjá

A végbél szövetei sajátos környezetben működnek, amely jelentősen eltér a test más bőrfelületeitől. A bélmozgások állandóan mozgásban tartják a területet, és összegyűlik benne a széklet, amelyet a régió képes megtartani. Ebben bélbaktériumok vannak, amelyek emiatt a fertőzés kockázatát rejtik. Majd a székeléskor fellépő ismétlődő terhelés és súrlódás szintén megnehezítheti a szövetek helyreállítását. Ezért itt a regeneráció nem olyan körülmények között zajlik, mint egy száraz, egészséges bőrfelszínen.

A regeneráció egyik legfontosabb része: a megfelelő hidratálás

Amikor hidratációról beszélünk, sokan a folyadékfogyasztásra gondolnak, pedig a szövetek szintjén ez ennél sokkal összetettebb kérdés. A nyálkahártyának szüksége van egy olyan mikrokörnyezetre, ahol a sejtek képesek megtartani a rugalmasságukat, ahol a felszín nem szárad ki, nem válik sérülékennyé minden apró terheléstől. Ez a nyákos vízréteg tartja távol a baktériumokat is.

Ez azért fontos, mert a regenerálódó szövet átmenetileg támogatásra szorul. Olyan, mint egy frissen kialakult védőréteg, amely már létezik, de még nem elég erős. Kívülről ezt sokszor nem érzékeljük, mert a direkt fájdalom már elmúlt. Belül viszont a helyreállítás még aktív folyamat.

És itt válik érthetővé, miért kap egyre nagyobb figyelmet a modern sebgyógyulási és regenerációs szemléletben a helyi hidratáció támogatása.

Vannak olyan természetes anyagok a szervezetünkben, amik a regenerációban játszanak szerepet: vizet kötnek meg, támogatják a szövetek rugalmasságát, és segítenek fenntartani azt az állapotot, amiben a regeneráció hatékonyan tud végbemenni. A hialuronsav például ezért került az utóbbi években egyre gyakrabban a regenerációval kapcsolatos beszélgetések középpontjába. Nem elsősorban „csodaszerként”, hanem mint a regeneráció eszköze és a hidratált szöveti közeg egyik ismert eleme.

A test nem úgy működik, hogy egyik nap „probléma”, másnap pedig „megoldva”. Inkább fokozatosan csendesedik le. A szövetek emlékeznek a terhelésre, az irritációra, a mikrosérülésekre. És idő kell ahhoz, hogy újra valóban ellenállóbbá váljanak. Csak ezt ritkán érzékeljük, mert a fájdalom hangos, a regeneráció viszont szinte néma.

Hirdetés Telitalálat aranyér esetén Az aranyér első jele gyakran az enyhe vérzés, amelyhez idővel fájdalom vagy kellemetlen érzés is társulhat. A tünetek megjelenésekor kiemelten fontos a megfelelő helyi kezelés, míg a proktológiai műtéteket követő lábadozás során a szöveti regeneráció támogatása kap főszerepet. A hialuronsav-tartalmú Proktis-M végbélkúp és Proktis-M plus végbélkenőcs kiválóan alkalmazható aranyeres panaszok esetén, illetve a végbéltáji sebészeti beavatkozásokat követő terápia kiegészítéseként, mivel hatékonyan támogatja a sérült szövetek regenerációját. A hialuronsav – kiemelkedő vízmegkötő tulajdonsága révén – segít fenntartani a szövetek optimális hidratáltságát, ezáltal ideális környezetet biztosít a természetes hámosodáshoz. A Proktis-M végbélkúp elsősorban a belső aranyeres panaszok kezelésére szolgál, míg a Proktis-M plus végbélkenőcs a külső, valamint a mellékelt applikátor segítségével a belső aranyér esetén is alkalmazható. A két készítmény a tünetek jellegéhez és a gyógyulás szakaszához igazítva akár kombinálva is használható.

Fotó: Phytotec Hungária Bt.

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