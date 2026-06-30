ez pörögfabulonkiállításpataki ági
Élet-Stílus

Szocialista szentségtörés volt a Kádár-kor egyik legmenőbb márkája

Varga Jennifer / 24.hu
Mayer Kitti, Viski Noémi A bőrápolás designtörténete: a Fabulontól a kortárs skincare-kultúráig mesél a bőre őre kiállításon.
admin Orosz R. Zoltán
admin Varga Jennifer
2026. 06. 30. 21:27
Varga Jennifer / 24.hu
Mayer Kitti, Viski Noémi A bőrápolás designtörténete: a Fabulontól a kortárs skincare-kultúráig mesél a bőre őre kiállításon.
Fabulon: ma már kevéssé ismert márkanév, de néhány évtizeddel ezelőtt a legkülönlegesebbek közé tartozott, egy cseppnyi nyugatot jelentett a Vasfüggöny mögé szorult magyar hétköznapok tengerében. A termékek – arc- és kézkrémek, arcszeszek, dezodorok, naptejek, babaápolók, tiniknek készített arctisztítók – is korszerűek, jó minőségűek voltak, de a csomagolás, a dizájn, és a kommunikáció voltak azok a tényezők, melyek egyedülállóvá tették. A márkáról az 55. születésnapjára rendezett designkiállítás két kurátorával Mayer Kittivel és Viski Noémivel, valamint a Fabulon egykori arcával, Pataki Ágival beszélgettünk.

„A születésének már az alapötlete is a szocializmusban szentségtörőnek számító kapitalista szemlélet jegyében fogant” – mondja Mayer Kitti, a Kádár-kor egyik legkülönlegesebb márkájáról, a Fabulonról. A szocializmusban nemcsak a profit hajszolása mondott ellent az uralkodó ideológiának. Az egyenlőség jegyében uniformizáló szocialista erkölcs szerint a szépség természetes adottság, ezért nem lehet érdem, így kár az ápolásával is foglalkozni.

Az égető valutahiány azonban nem egy esetben írta felül az ideológiát. (Így történt, hogy a szocialista Magyarország 1985-ben szépségversenyt rendezett, melynek győztese, Molnár Csilla kilenc hónappal a megkoronázása után, 17 évesen öngyilkosságot követett el. Történetét kétrészes cikksorozatban meséltük el.) A Fabulon üstökösszerűen felívelő pályája azonban még ennél is korábban, 1971-ben kezdődött. Az 55. évfordulóra A bőre őre. A Fabulontól a kortárs szépségápolásig címmel július 10-ig látogatható designkiállítás nyílt a józsefvárosi Editoryban. Gollobb Lilla, Vikárius Réka, Viski Noémi és Mayer Kitti kurátorok közül utóbbi kettővel másfél évvel ezelőtt beszélgettünk utoljára, amikor a szocialista évtizedek egyik legikonikusabb mindennapos használati tárgyát, a zacskóstejtartót állították piedesztálra.

Most azt szeretnék megmutatni, hogy milyen változások történtek a szépségápolási szokások, termékek, tárgyak, üzletek és a reklámkommunikáció terén az elmúlt több mint fél évszázad során, és hogy miért éppen a Fabulon, a Kőbányai Gyógyszerárugyár (korábban és később Richter Gedeon) 1971-ben üstökösként feltűnő egykori almárkája vált a tudatos szépségápolás, a nyugati marketing gyakorlatok és a kiforrott designszemléletű csomagolástervezés hazai zászlóvivőjévé.

Varga Jennifer / 24.hu
A cikk tartalmából

Cikkünkben többek között szó lesz még arról, hogy:

  • hogyan maradt a szexualitás a hanyatló nyugat ópiuma,
  • miért lett legenda Veresné Marika,
  • hogyan született a suta, de hatásos reklámszlogen,
  • miért Pataki Ágit lepte meg a legjobban, hogy a Fabulon arca lett,
  • illetve, hogy a rendszerváltás után hogyan diadalmaskodott a luxuskonkurencia.
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