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Élet-Stílus

Amanda Seyfriednek testőrrel kellett járnia, miután Charlie Kirkről írt egy kommentet

Dimitrios Kambouris / Getty Images
admin Besenyei Balázs
2026. 06. 16. 06:37
Dimitrios Kambouris / Getty Images

Charlie Kirk meggyilkolása után nem sokkal Amanda Seyfried kommentet fűzött egy poszthoz, melyben a jobboldali influenszer abortuszról, bevándorlásról és feketékről tett vitatott kijelentéseit sorolták fel.

Gyűlölködő volt

írta a színésznő, aki ezen kívül egy idézetet is megosztott, ami úgy szólt: „Ha meghívod az erőszakot az asztalhoz, ne csodálkozz, ha elkezd falatozni”. Ezzel látszólag arra utalt, hogy Kirk bizonyos értelemben elébe ment a halálnak.

Kijelentése miatt Seyfried hamar gyűlölködő kommentek áradatával találta szembe magát.

A brit GQ-nak adott interjút a színésznő, melyben azt állította, testőrt kellett fogadnia a komment miatt.

Egy: kibaszottul azt mondhatok, amit érzek. Kettő: ezt nem feltétlenül bántó módon tettem. De óriási mértékű félelem, gyűlölet és késztetés van arra, hogy másokat támadjanak és leromboljanak. Ennek én is megtapasztaltam egy nagyon kis részét. Azt szeretném, hogy a gyerekeim biztonságban érezzék magukat, amikor elmondják a véleményüket – amíg az nem ártalmas másokra nézve. Ezért azon gondolkodtam: »Mit tegyek? Mit mondjak?« Aztán egyszer csak azon kaptam magam, hogy egy rohadt testőr kísér a repülőtéren, és arra gondoltam: »Ez őrület.«

– fogalmazott.

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