Mennyit ér az 1%? És miért számít most jobban, mint valaha?

Ez nem egyedi jelenség, hanem összetett társadalmi helyzet. Egy olyan környezet, ahol a gyerekek problémái egyre korábban és egyre súlyosabban jelennek meg, miközben a válaszok sokszor késve érkeznek. Ebben a térben válik különösen fontossá a UNICEF Magyarország szerepe: hidat képezni a problémák és a megoldások között – szakmai tudással, innovatív programokkal és közösségi összefogással – itthon, a magyar gyerekek életében is.

Az UNICEF Magyarország több mint 10 magyar programmal segíti itthon is a gyerekeket

A szervezet hazai munkája az elmúlt években egyértelműen abba az irányba mozdult el, hogy ne csak felmérje a hiányosságokat és felhívja a figyelmet a problémák súlyosságára, hanem kézzelfogható válaszokat is adjon rájuk. Az UNICEF Magyarország magyar programjai egymásra épülő válaszok egy olyan helyzetre, ami alapvető, rendszerszintű változásokat és társadalmi összefogást igényel. Fontos tudni, hogy ezek a programok kizárólag vállalati támogatásokból, vagy az 1% adó felajánlásokból valósulnak meg – a globális szervezet a magyar gyerekeket segítő tevékenységekre nem biztosít forrásokat. Bármilyen, akár kisebb összeg, mint például az adó 1%; vagy egy nagyobb összegű céges támogatás is óriási segítséget jelent a gyermekvédelmi munkában: mentális egészség programok, edukációs kezdeményezések, gyermekvédelmi projektek és részvételi lehetőségek valósulnak meg belőle.

Az 1% felajánlások teljes összege Magyarországon, a magyar gyerekek támogatását célzó programokban hasznosul

A gyerekek lelki állapota ma az egyik legsürgetőbb kérdés. Az UNICEF Magyarország szakmailag és gyakorlati eszközökkel is segíti a szülőket és a gyerekekkel foglalkozó szakembereket: tavaly elindította országos lefedettségű interaktív térképét, amely segít eligazodni az állami gyermek-pszichológiai és -pszichiátriai ellátások között, megmutatja az első lépést, amit egy szülő megtehet, ha úgy érzi, gyermeke nincs jól. A gyermekek és fiatalok jólléte egész évben fókuszban maradt: októberben a mentális egészség világnapjához kapcsolódóan egész napos konferenciát rendeztek a gyerekek és fiatalok mentális egészségéről, idén pedig elindították új, digitális szülőséggel foglalkozó tudásbázisukat, ahol egy helyen gyűjtötték össze mindazokat a hiteles kutatásokat, szakértői anyagokat, gyakorlati tanácsokat és valós történeteket, amelyek segítik a szülőket, szakembereket és döntéshozókat eligazodni az online tér egyre összetettebb kihívásai között – a cyberbullyingtól és az online függőségtől kezdve egészen a mesterséges intelligencia gyerekekre gyakorolt hatásáig.

Bővebben a programokról: https://unicef.hu/igy-segithetsz/ado-1-a-gyerekekert

Az 1% felajánlások és a vállalati együttműködések teszik lehetővé, hogy az UNICEF Magyarország hazai gyerekeket és fiatalokat segítő programjai folytatódhassanak és a gyerekek Magyarországon is megkapják azt a figyelmet, támogatást és biztonságot, amely mindenhol a világon megilleti őket.

Magyarországon minden évben milliók dönthetnek arról, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-át civil szervezeteknek ajánlják fel. Mégis, a lehetőség kihasználatlan: szakértői becslések szerint akár kétszer akkora támogatás juthatna ezeknek a szervezeteknek, ha minden jogosult élne ezzel az egyszerű döntéssel. Vagyis rengeteg „ott hagyott” segítségről beszélünk – miközben egyre több gyereknek lenne rá szüksége.

Az adó 1% felajánlása nem csupán támogatás, hanem befektetés egy biztonságosabb, tudatosabb és élhetőbb jövőbe – ha az UNICEF Magyarországnak ajánlja fel, akkor a magyar gyerekek jövőjébe!

Támogassa Ön is az UNICEF Magyarország hazai gyermekekért végzett munkáját!

Adószám: 18212718-2-42

Az 1% felajánlásáról bővebben itt: https://unicef.hu/igy-segithetsz/ado-1-a-gyerekekert