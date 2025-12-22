44 millió forintnyi ajándékot osztogatott el a főnök az alkalmazottai között

A munkahelyi karácsonyozás sokszor kifullad valami jópofa, de teljesen haszontalan ajándékban, de nincs ez mindenhol így. A Mirror arról ír, a Connect Management nevű marketingcégnél a vezérigazgató Benjy Leslie egy olyan ösztönzőrendszert talált ki, amelyben november óta minden nap kiválasztják a nap értékesítőjét és alkalmazottját, akik megpörgethetik a sorsológömböt, amely összesen 100 ezer fontnyi, úgy 44 millió forintnyi ajándékot rejt.

A nyeremények között volt

vadonatúj iPhone,

Olivia Dean -koncertjegyek,

-koncertjegyek, egy robogó,

egy Rayban Meta napszemüveg,

Airpods Pro Max fülhallgató,

egy Osmo fényképezőgép,

egy Lego-készlet,

egy LED-es szépségmaszk.

Egy alkalmazott, Chloe, aki csak pár hónapja dolgozik a cégnél, azonban még szerencsésebbnek mondhatja magát, miután kisorsolták neki a 60-as számú gömböt. Az ugyanis egy Range Rovert és egy egy évre szóló autóbiztosítás jelentett.

Egy ilyen autó, egy Range Rover Evoque a lap szerint 40 és 60 ezer font közötti összegbe kerül, azaz úgy 17,5-26,5 millió forintba, míg a biztosítás 700 és 2000 font (300 és 900 ezer forint) közötti tételt jelenthet.

Marketincég marketingel

Persze az egész egyben egy nagy marketingfogás is, kiposztolták a sorsolásról és a az autó átadásáról szóló videót, amiben mindenki őrült módon örvendezik Chloe szerencséjének, aki pedig a videó alá azt kommentálta:

Őrület. Örökké hálás leszek, hogy a VILÁG legcsodálatosabb cégénél dolgozhatok! London utcái, jobb, ha vigyáztok.

A Mirror kiemeli, a hozzászólások között rengetegen azután érdeklődnek, van-e felvétel a céghez, mert ők is egy ilyen vállalatnál szeretnének dolgozni.