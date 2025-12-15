danubius hotels
Te feltöltöd – ők feltöltődnek!

2025. 12. 15. 00:00
Élmény, pihenés és figyelem ajándékba

Ha nálatok sem egy tárgy a karácsonyi ajándék, hanem élmény, közösen megélt pillanat vagy egy kis pihenés, akkor olvass tovább és tudd meg, hogyan lesz személyes élményekkel teli ez a kis kártya a fa alatt! A Danubius Ajándékkártyával ugyanis bárkit személyes érdeklődése szerint tudsz megajándékozni a legkedvesebb időtöltésével.

A kártya igazi élmény-joker: a Danubius Hotels szállodáiban, éttermeiben és wellness, fitness szolgáltatásaira egyaránt felhasználható. Bármelyik Danubius Hotels szálloda recepcióján azonnal kézbe is kaphatod minimum 10 000 forintos feltöltéssel, így utolsó pillanatban is személyes figyelemmel ajándékozhatsz azoknak, akiknek szeretnél egyedi élményeket csempészni az ünnepekbe.

Danubius Hotels

Gasztronómia-rajongóknak tökéletes választás a Zsolnay Kávéházban eltöltött délután. A Haranghy-kupola, az élő zene és a kézműves desszertek ünnepi hangulatot teremtenek minden ínyenc számára.

Danubius Hotel

A sportos életmód híveinek a Danubius Hotel Helia Spa & Fitness panorámás fitness terme és változatos órái kínálnak feltöltődést. A mozgás után masszázs, szaunák és sóbarlang várja őket.

Danubius Hotels

Az ellazulni vágyóknak egy mini vakáció vagy egy SzaunaSzerda program a Danubius Hotel Bükben lehet a tökéletes meglepetés. Aromás szaunafelöntések és csendes wellness-pihenés gondoskodnak a teljes kikapcsolódásról.

Családoknak az ajándékkártya egy következő közös kiruccanás első lépése lehet. Balatonfüred, Bükfürdő, Hévíz, Sárvár vagy Győr számos élményt és új kalandot tartogat.

Danubius Hotels

A Danubius Ajándékkártyával már az ünnepek alatt elkezdődhet a közös tervezgetés. Az élményekből maradandó emlékek születnek — és talán ez a legszebb ajándék.

Danubius Ajándékkártya – Te feltöltöd, ők feltöltődnek!

