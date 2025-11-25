Gáspár Győző és Jakupcsek Gabriella is sztárvendég lesz a TV2 IQ-tesztes műsorában

Újra képernyőre kerül Az 1% Klub – Mennyire okos Magyarország? című vetélkedő Kasza Tibivel a TV2-n. Az új epizódokban ismételten 100 játékos verseng a 20 milliós főnyereményért az IQ-tesztre kihegyezett formátumban.

A magyar celebek közül néhányan feltűnnek majd az adásokban: Dér Heni, Gáspár Győző, Stohl András, Lissák Laura, Jakupcsek Gabriella és Szulák Andrea is.

Ahogy a TV2 írja saját műsoráról: „100 versenyző küzd meg egymással egy óriási stúdióban, kérdésekre kell válaszolniuk egy érintőképernyős táblagép segítségével. Aki rosszul válaszol, azonnal kiesik. A kérdések nehézségének szintjét az határozza meg, hogy egy előre megkérdezett, az ország lakosságát reprezentatívan leképező panel tagjaiból hányan tudták a helyes választ. Minél kevesebben tudták megfejteni az előzetes kutatás során, annál nehezebbnek számít a kérdés a stúdiójátékban. A végső, 19. körben az a kérdés hangzik el, amelyet csupán a résztvevők 1%-a tudott helyesen megválaszolni. Aki erre helyes választ ad, az 20 millió forinttal távozhat.”

A műsor december 14-én tér vissza a képernyőre.