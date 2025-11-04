michelle wildvad katalin
Michelle Wild a gyerekeiről: 11 év van köztük, és nagyon más személyiségek

Hosszú idő után állt újra kamerák elé egy interjú erejéig Vad Katalin, vagy ahogy a felnőttfilmes világban ismerték, Michelle Wild. Az interjúban egykori pornófilmes karrierjéről is beszélt, illetve a gyerekeiről: húszéves lányáról és 9 éves fiáról.

A lányom nagyon jó fej: ha bejön az ajtón, ő valóban bent van, és egy sugárzó egyéniség. Én sosem voltam a társaság középpontja, szürke egérnek számítottam, talán nem véletlen, hogy fiúk között nőttem fel, akik vigyáztak rám. A lányom elég hamar felnőtt, már a párjával él, hat éve együtt vannak, és dietetikát tanul. Nagyon jó viszonyban vagyunk egymással, és ezen az sem változtatott, hogy ő Budapesten lakik, én pedig Keszthely mellett

idézi a Blikk Vad Katalint, aki másodszülött gyermekéről a következőket mondta:

Tizenegy év van köztük, és nagyon más személyiségek, de jól kijönnek egymással. Úgy érzem, arra a személyiségre, amit a fiam hozott a családba, meg kellett érnem. Bő két évtizeddel ezelőtt, amikor megtudtuk, hogy lányom lesz, szinte összeomlottam, mert az volt bennem, hogy mennyi baj van a lányokkal, a fiúk viszont felnőnek, mint a dudva. Most már nem ezt gondolom. Láttam megérni férfiakat fiúkból, és tudom, hogy ez egy eléggé komoly és bonyolult folyamat. Most pedig itt a vizsgalap, hogy a saját fiammal hogy csinálom, hova hagyom őt fejlődni. Én úgy vagyok ezzel, hogy egy gyermek hoz magával dolgokat, amiket kiskorában még ő maga sem ért, mi, szülők pedig segítünk neki, hogy megtanulja ezeket használni. Az első öt-hat évben megpróbáljuk őt megismerni. Szerintem nem kell megtölteni egy gyereket, inkább támogatni kell mindenben.

Az interjúban arról is beszélt, hogy válása után újra rátalált a szerelem. Jelenlegi párjával tavaly május óta alkotnak egy párt, és közös vállalkozásba is belefogtak: hamarosan egy baltadobáló helyet nyitnak a fővárosban.

