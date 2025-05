Rihanna és A$AP Rocky megidézték Harry herceg és Meghan Markle ikonikus pillanatát a vörös szőnyegen

2020-ban lapunk is beszámolt arról, hogy olyan jó kép készült az esőben sétáló Meghan Markle-ről és Harry hercegről, ami akár egy naptárban is megállná a helyét. A minap már-már zavarba ejtően hasonló fotók születtek a várandós Rihannáról és párjáról, A$AP Rockyról a cannes-i filmfesztivál vörös szőnyegén: a képeken nemcsak az időjárás és az esernyő, hanem a zenészek öltözete is nagyon hasonlatos ahhoz, mint amit a sussexi hercegi pár viselt 5 évvel ezelőtt.

Íme Meghan Markle és Harry herceg ikonikus fotója 2020 márciusából:

És Rihannáék megjelenése a minapról: