Dárdai Blanka az új párjáról: Dani egy egészséges pasi, teljesen rábíztam magam

Dárdai Blanka márciusban mutatta meg először a közösségi oldalán új párját, Baracsi Dánielt. Az énekesnő eddig nem beszélt kettejük kapcsolatáról, a Blikknek azonban most elmesélte, hogyan szerettek egymásba a bokszedzővel, aki nemrég a Pusztakezes Vidalon is versenyzett – meg is nyerve a meccsét.

Az édesanyámmal és a barátnőmmel szurkoltunk Daniért a lelátó első sorában. Most láttam először ringben, ráadásul puszta kezes küzdelemről volt szó, így még jobban is féltettem, mintha egy hagyományos bokszmeccs lett volna. Volt valahol bennem egy hatalmas nyugalom és bizalom a képességei miatt, de azért amikor az ellenfele először ráment erőteljesebben, akkor bizony anyuékkal sikongattunk rendesen. Nagyon büszke vagyok rá mindamellett, hogy féltettem is. Szerencsére megúszta komoly sérülés nélkül, bár a kezeit pihentetnie kell, mert a bal fáj, a jobbat pedig egyelőre meg sem tudja mozdítani…

– magyarázta Dárdai, aki tavaly maga is elkezdett bokszolni, és noha egyelőre csak hobbiként űzi a sportot, nem tartja kizártnak azt sem, egy egyszer ő is versenyezzen.

Novemberben kezdtem el bokszolni, s ugyanabba a terembe jártam, ahol Dani is edz és edzősködik. Egyre többet beszélgettünk, így mélyült el mind jobban a kapcsolatunk. Én akkor egy elég nehéz időszakon mentem keresztül. Hamar kiderült számomra, hogy Dani egy egészséges pasi, teljesen rábíztam magam.

Mint mondja, kedvesével mindenben támogatják egymást. Naponta találkoznak, együtt kelnek és együtt mennek edzeni is.

Abszolút harmonikus a kapcsolatunk, de meglátjuk, mit hoz a jövő, egyelőre élvezzük az együtt töltött mindennapokat

– tette hozzá az énekesnő, aki korábban L.L. Junior párja volt.