Kulcsár Edina közös fotót posztolt mind a négy gyerekével

Kulcsár Edina a minap egy eddig sosem látott családi fotót osztott meg az Instagram-oldalán, melyen együtt látható mind a négy gyerekével: oldalán a Csutival közös fiával és lányával, Medoxszal illetve Ninával, karjaiban pedig a G.w.M-től született lányával és fiával, Amarával és Dionnal.

Mint írja, nehezen megfogalmazható, amit érez, ugyanis az idei az első karácsonya négygyerekes anyukaként.

Akinek van gyermeke, az tudja, hogy milyen az, amikor azt érzi, hogy a szíve szét tudna robbanni attól a szeretettől, amit a gyermeke iránt táplál, és ez nálam négyszeresen van jelen.❤️ Igazából évekkel ezelőtt nem is gondoltam volna, hogy így lehet szeretni. Nemrég még mindegyikőjük pici szíve az én szívem alatt dobogott, most pedig itt vannak körülöttem, és többek között miattuk nyert új értelmet a karácsony is! ✨