A család és a hagyomány ereje egy palackban: az új ital, ami kincset ér

Illatában a vanílián és a trópusi fűszereken túl életre kelnek a hordós, fás jegyek is, ízében a több mint 40 féle gyógynövény komplex, fűszeres zamata mellett az érett, tölgyfás, csokoládés jegyek dominálnak. Az Unicum Trezor XO elegáns szögletes palackban kerül forgalomba, átlátszó üvege jól láthatóvá teszi az ital tiszta színét. Ez a kivitel is már egyedülállóvá teszi az új likőrkülönlegességet a gömbölyded formavilágú Unicum-család tagjai közt is.

Az Unicum Trezor XO elfogyasztása egy igazi rituálé, amelyet a márka szívből ajánl az ínyenceknek: konyakospohárból, szobahőmérsékleten érdemes fogyasztani az italkülönlegességet, hogy annak összes aromája kibontakozhasson. Zwack Péter maga is így itta egykor az Unicumot, ez a szokás is a családi örökség része, egy olyan apró részlet, amely tovább él a Zwack-legendáriumban.

Ez nem csupán egy termék, amellyel a Zwack Unicum az első magyar italmárkaként belép a luxus szegmensbe, hanem egy gesztus is: Zwack Péter előtti tiszteletadás, akinek öröksége generációkon átívelve él tovább. Az exkluzív ital maga is a hagyomány és a fejlődés szimbóluma, amely a múlt értékeit viszi tovább a jövőbe.

A Zwack család neve mára egybeforrt a minőséggel, a tradícióval és az innovációval. Az új ital, amely limitált mennyiségben kerül piacra, minden cseppjében ezt az értékrendet hordozza. A Trezor elnevezés maga is utalás arra, hogy ez az ital igazi kincs, amit féltve őriznek. Az Unicum Trezor XO-t először tíz éven át tölgyfahordóban, majd ezt követően francia XO borpárlat érlelésére használt hordóban tartják. Az érlelési folyamatba a soroksári úti pincerendszer erre a célra kialakított Trezor pinceágában bepillantást nyerhetnek az Unicum Ház látogatói.

A Trezor XO igazi érték lehet a gyűjtők és az igényes italfogyasztók számára. A Zwack-család szellemiségében készült ital minden cseppje egy tisztelgés a múlt előtt és egy üzenet a jövőnek – családi kötelékek, hagyományok és az idő formálta értékek egyesülnek benne.