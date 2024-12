Másnaposságtól aranyérig: az okos ünnepi alkoholfogyasztással ezek elkerülhetők!

Az ünnepi alkalmak természetes kiegészítője az alkoholfogyasztás. Mindenkinek megvan a maga kedvence: van, aki a finom borokat, mások a pálinkát vagy éppen a whisky-t kedvelik, és van, aki a pezsgőt részesíti előnyben. Teljesen érthető szokás ez, hiszen az alkohol mértékletesen fogyasztva fokozza a hangulatot, kihozza az ételek ízét és zamatát, és a társasági események elmaradhatatlan részének számít. A közelgő munkahelyi, baráti és családi ünnepek okot adnak az alkoholfogyasztásra, pár körülményt azonban érdemes észben tartani az okos és előrelátó poharazásokért.

Mértékletesség

Senki sem akarhatja, hogy másnaposságtól szenvedjen az ünnepek idején. Ez még akkor is elkerülhető, ha a hangulat a tetőfokára hág, és egymás után, már-már kéretlenül érkeznek az újabb italok, és talán ilyen helyzetben sokaknak nehéz nemet mondani. Erre megoldás csakis a pontos önismeret lehet, hiszen egyfajta belső vészjelző segítségével megálljt tudunk parancsolni magunknak, és talán azt sem tévesztjük szem elől, hogy a következő italunk mindenképpen alkoholmentes legyen.

Mindez azért fontos, mert az alkohol lebontása akár 12-14 órán keresztül is eltarthat, majd miután leesik a véralkoholszint, azonnal jelentkezik a fejfájás, hányinger, szédülés, rossz közérzet. A nagyfokú fáradékonyság arra is visszavezethető, hogy az alkoholos italok vízhajtó hatásukkal az értékes vitaminokat és ásványi anyagokat is kihajtják a szervezetből. Az év végi ünnepek idején sokan nem szívesen mondanak le néhány pohárnyi ellazulásról, a mértékletesség azonban nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a következő nap ne a szenvedésről szóljon. A mértékletesség egyik fontos feltétele, hogy éhgyomorra lehetőleg ne igyunk, illetve az alkoholos italok mellé lehetőleg fogyasszunk ételt is, hiszen így az alkohol felszívódása jelentősen lassítható. Ez az ünnepek alkalmával könnyen teljesíthető, hiszen bármilyen összejövetelről is legyen szó, a roskadásig megrakott asztal garantált.

Hidratáció

Ha nem fogadtuk meg a jó tanácsokat, és nem tartottuk be a mértékletesség alapelvét, akkor bizony nagy valószínűséggel minket is elér a másnaposság, amelynek elsőszámú problémája a kínzó fejfájás. A tünet hátterében a szervezet kiszáradása áll, hiszen az alkoholnak vízhajtó tulajdonsága van. Már egy korsó sör esetén is közel két deciliterrel több folyadékot választ ki a szervezet. Ez egy pohár bor esetében plusz egy decit jelent, egy pálinkánál pedig másfél deci plusz folyadékvesztést. A dehidratáló hatás persze attól is függ, hogy milyen gyorsan dolgozza fel a szervezet az alkoholt, vagy milyen gyorsan iszunk, mennyit ettünk előtte. A kiszáradással szemben túl sokat nem tehetünk, maximum annyit, hogy eleget iszunk az első pohár alkohol előtt. Akár egy litert is érdemes lehet meginni, így a szervezetnek lesz miből vizet veszítenie. Sokan egyfajta preventív jelleggel az 1:1 szabály követését tartják fontosnak, amely szerint minden alkoholos italt kövessen egy alkoholmentes. Ez lehet akár szénsavmentes víz is, így pluszkalóriákat biztosan nem viszünk be a szeszes italok mellé.

Alkohol miatt aranyér? A nem kívánt eredmény is megelőzhető

Az alkohol fogyasztása nemcsak az esténkre és rosszabb esetben a másnapunkra lehet negatív hatással, hanem hosszabb távon komoly testi tünetek és betegségek kiváltó oka is lehet. Ahogy már volt róla szó, az alkohol vízhajtó hatása és a vizelet megnövekedett mennyisége miatt is kiszáradáshoz vezet a túlzott poharazás. Amennyiben nincs elég folyadék a testünkben a széklet kiválasztásának folyamata során, abból a vastagbél további vizet von el. Ennek következtében a széklet keményebbé válik, testen belüli továbbítása és kinyomása nehezebb lesz. Ezért a WC-n ülve a szokásosnál jobban erőlködünk. Ilyenkor a végbélre nehezedő, megnövekedett hasűri nyomás aranyér kialakulásához vezethet. Az is ismert tény, hogy az alkohol hozzájárulhat az elhízáshoz is. A nagyobb testsúly következtében pedig nagyobb nyomás terheli a gáttájékot, a végbél környéki vénák kitágulhatnak, gyulladásos folyamatok jelentkezhetnek. Mindezek erős összefüggésben állnak az aranyér kialakulásával.

Tervezzük meg az ünnepi időszakot!

Az alkoholfogyasztással járó időszakokat érdemes előre megtervezni. Ha sok eseményre vagyunk hivatalosak, akkor iktassunk be közéjük alkoholmentes napokat is, amelyeken tudatosan nem fogyasztunk alkoholt. Amikor pedig megiszunk néhány italt, figyeljünk arra, hogy mindig igyunk megfelelő mennyiségű alkoholmentes folyadékot is mellé. Az étkezésünkre is figyeljünk az ünnepi asztalnál, hiszen a túl sok sós sütemény arra fog ösztönözni, hogy többet és gyorsabban igyunk. Társaságban igyunk lassan, inkább ne hajtsuk fel egyszerre azt, ami a poharunkban van, hanem kortyolgassuk, hiszen így elkerülhetjük a folyamatos utántöltést. Ha a mértékletességet, a hidratálást, az alkohol mellé elfogyasztott ételeket és az előre tervezést is betartjuk, és igyekszünk tudatosan fogyasztani az alkoholt, akkor tényleg örömmel teli és jó értelemben vett emlékezetes karácsonyi időszak állhat előttünk.

