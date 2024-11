Otthona ebédlőjében adott életet második lányának Szadai-Rácz Ildikó, azaz VV Gigi

Szadai-Rácz Ildikó, a ValóVilág negyedik szériájának egykori játékosa áprilisban osztotta meg, hogy a második babájával várandós. Nem sokkal később elmondta, hogy otthonszülésre készül, döntése pedig mint kiderült, nemcsak egyes követőiből, de néhány családtagjából is ellenérzéseket váltott ki.

Az édesanya második lánya, Emília augusztusban jött világra, otthonszüléséről most a Tények Pluszban mesélt az egykori realityszereplő.

– mesélte Szadai-Rácz, aki azt sem titkolta, hogyan fogadták a családtagjai, hogy otthon szeretne szülni.

Sokan, pláne családon belül is voltak, akik nem értettek vele egyet. Hogy őrült vagyok, meg hogy ilyennek kiteszem magamat meg a babát is, de én az első pillanattól bíztam abban, hogy ez jó lesz, meg éreztem, hogy itt nem lesz baj. A testem is tudja, hogy mit fog csinálni, meg a baba is. Ha egy pillanatig is azt éreztem volna, hogy kételyem van vagy félek, akkor valószínűleg nem ezt az utat választottam volna.