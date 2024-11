Ed Sheeran a Bridgerton színésznőjével forgatott karácsonyi klipet, amit az Igazából szerelem alkotója rendezett

Négy esküvő és egy temetés, Sztárom a párom, Bridget Jones naplója – ezeknek a filmeknek mind az a Richard Curtis volt a forgatókönyvírója, aki az Igazából szerelem és az Időről időre című filmeket rendezőként is jegyzi. Curtis idén új vizekre evezett: először készített animációs filmet és rendezett videóklipet, igaz, utóbbi szorosan kapcsolódik az előzőhöz.

A That Christmas című, saját gyerekkönyvsorozatán alapuló mesefilm december elején debütál majd a Netflixen. Ehhez írt egy betétdalt Ed Sheeran, akinek egykori szerelmét A Bridgerton család Eloise-át megformáló színésznő, Claudia Jessie játssza az Under The Tree című szerzemény videóklipjében.

Richard Curtis az IndieWire-nek elmondta, a klipet az 500 nap nyár című film ihlette, ami „a kedvenc romantikus filmje, ami ebben az évszázadban készült”.