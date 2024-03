Több személyiséget is használt a gyilkos, aki a milliomos pár megölése után átírta a végrendeletüket

Az egyik pillanatban IT-szakember volt, a következőben pedig már a cég igazgatója lett – így nézne ki a 34 éves Luke D’Wit villámkarrierje. A gond csak az, hogy az új pozícióra saját maga nevezte ki saját magát, miután a gyanú szerint fentanillal megölte a vállalat tulajdonosát és annak feleségét, utóbb pedig átírta a végrendeletüket. Így aztán a dokumentum érvénytelen, D’Wit nem vezetheti a céget, jelenleg pedig büntetőeljárás zajlik ellene. A kettős gyilkosság tavaly áprilisban történt, most zajlik a tárgyalás, amelyen több meghökkentő részlet is kiderült a házaspár „jóbarátjáról”.

„Akartak egy kis szabadidőt maguknak”

Carol és Stephen Baxter egy törölközőket, zuhanyszőnyegeket és hasonló termékeket forgalmazó céget vezetett az essexi Mersea-szigeten, náluk dolgozott a 34 éves D’Wit. Hogy pontosan mit, azt nehéz megmondani, amolyan mindenes volt, később a tárgyaláson IT-szakemberként azonosították. Jelenleg ő a gyilkosságok első számú gyanúsítottja. Az ügy tárgyalása február 14-én kezdődött.

A Sun beszámolójából kiderül, hogy a 61 éves férfi és 64 éves felesége holttestére tavaly április 9-én találtak rá házuk télikertjében, viszont az utolsó, aki élve látta őket – és járt is a házban –, az D’Wit volt, akit április 7-én vett fel a biztonsági kamera.

A férfi a rendőröknek azt mondta, visszament a házhoz, hogy benézzen hozzájuk.

Steve anyja, Irene Londonban él, aggódott, mert nem tudta elérni a fiát telefonon. De ez nem meglepő, akartak egy kis szabadidőt maguknak

– mondta D’Wit, aki hozzátette, elhajtott a ház előtt, látta, hogy a redőnyök le vannak húzva, a lámpák viszont égnek, így azt gondolta, minden rendben van.

A házaspár lányát is letartóztatták

A horror akkor bontakozott ki, amikor a házaspár lánya, Ellie Baxter férjével és D’Wittel együtt felfedezte szüleit a télikertben. A tárgyaláson lejátszották a felvételt, amelyen a nő hívta a 999-et.

Azonnal jöjjenek a mentők!

– üvöltözte a nő szinte önkívületi állapotban.

Ezután D’Wit vette át a telefont, és azt mondta „egy barát vagyok”. A férfi állítólag nagyon nyugodt, higgadt volt. A rendőrök testkamerás felvételei szerint azt mondta, amint megtudta, mi történt, azonnal a helyszínre sietett, és betört a télikertbe. D’Wit végig tagadta, hogy ő követte el a gyilkosságokat.

A tárgyalás február 23-án folytatódott, a már eddig sem túl egyszerű történet újabb váratlan részletekkel bonyolódott a meghallgatáson.

Kiderült, hogy a rendőrség először a házaspár lányát tartóztatta le, őt gyanúsították a gyilkossággal, ám később elengedték. A nő D’Wit-ről elmondta, a férfi olyan volt, mintha a testvére lett volna, sokszor átjárt hozzájuk, de a ház körüli munkákat csak ímmel-ámmal végezte el, túl sok extra erőfeszítést nem tett bele.

Ellie Baxter elmondta, hogy D’Wit rendszeresen kölcsönkért tőle, állítása szerint összesen 7000 fonttal (közel 3,2 millió forint) rövidítette meg. Idővel a nő pénze elfogyott.

D’Wit Jenny néven is kapcsolatban állt a családdal

A tárgyaláson bemutatták annak a hét hónapos nyomozásnak az eredményét is, amelyet a rendőrség bűnügyi hírszerzési elemzője végzett a gyilkossági ügy kezdete óta. Catheryn Taylor azt mondta, „több ezer órát” töltött az események sorrendjének összeállításával, az elmúlt hónapokban semmi máson nem dolgozott.

Kiderült, hogy D’Wit a házból távozóban folyamatosan figyelte a telefonján a télikert kamerájának képét, így végignézte, ahogy a házaspár az utolsó óráit éli.

A szakértők látták, hogy a meggyilkolt nő iPadjén dokumentumot szerkesztettek, illetve a férje laptopja is csatlakozott a wifihez azok után, hogy már meghaltak. A tárgyaláson elhangzott, hogy a D’Wit által átszerkesztett végrendeletbe a többi között belekerült, hogy

kedves barátunk, Luke D’Wit fogja koordinálni a vagyon elosztását.

Az üzenetek átvizsgálása során felbukkant egy bizonyos Jenny, aki később rendszeresen üzeneteket váltott Ellie Baxterrel. Április 18-án például azt tanácsolta Ellie-nek, hogy zárolja a szülei bankszámláját, mert megvan az ideiglenes halotti anyakönyvi kivonat. Egyeztettek a temetésről is, Jenny virágot akart küldeni, de Ellie azt írta neki, hogy kap majd meghívót. Több találkozót is megbeszéltek, de ezeket „Jenny” rendre lemondta.

A hatóságok szerint a profilt D’Wit hozta létre, sőt, mint kiderült, a férfinak több hamis személyazonossága is volt. A hatóságok lefoglalták a férfi Apple okosóráját, az iPhone-ját, a laptopját és az asztali számítógépét is.

Jenny mellett D’Wit hamis személyisége volt egy bizonyos Dr. Andrea Bowden is, aki levelezett Baxterrel, és azt is megígérte neki, hogy elutazik hozzá az Egyesült Államokból, hogy megvizsgálja. A nő krónikus pajzsmirigygyulladásban szenvedett, Bowden/D’Wit még egy Facebook-csoportot is létrehozott a betegségről, és többször is megvitatta Carol állapotát a tagokkal.

A halálos adag másfélszeresét kapták a fentanilból

A tárgyaláson elemezték Carol Baxter pacemakerének adatait is, és kimutatták, hogy a nő április 8-án délelőtt 11 és 14 óta között halhatott meg, ekkor ugyanis folyamatosan bekapcsolt a szerkezet, hogy biztosítsa a szívverést.

Egy ügyvéd elemezte az átírt végrendeletet is, ami után szinte biztosan kijelenthető, hogy D’Wit nem sok mindenre tudná használni.

Ez nem tekinthető jogi dokumentumnak. Aki ezt megszerkesztette, annak fogalma sincs arról, hogyan működik egy vállalkozás

– nyilatkozta Christopher Andrews ügyvéd.

Az essexi rendőrség átnézte a pénzügyeket is, és azt találták, hogy április 19-én, tehát jóval a pár halála után kiállítottak egy számlát 1400 fontról (640 ezer forintról) D’Wit részére. Kiderült az is, hogy 2022 áprilisa és 2023 áprilisa között összesen 1500 fontot utaltak a férfinak, aki még április 7-én is kapott pénzt, azon a napon, amikor utoljára látták élve a házaspárt.

Lassan kijelenthető is, hogy a férfi nem urizálni akart. D’Witnek hatalmas adósságai voltak, havonta közel 800 fontot törlesztett különböző helyekre, a feltételezett gyilkosság idején már csak 6 font volt a számláján. Állítólag a családi cég sem áll jól, 18 000 font (8,2 millió forint) adósságot halmozott fel.

A tárgyaláson elhangzott, hogy a helyszínen találtak egy táskát, ami tele volt fentaniltapasszal, ilyen erős opioid fájdalomcsillapító tapaszokat találtak Baxterék házában is. A tapasz csaknem 1,5-szer több fentanilt tartalmaz, mint a halálos adag.

Dr. Matthew Cieka patológus elmondta, nem találtak agyvérzésre, zúzódásra vagy daganatra utaló jeleket, a toxikológia azonban kimutatta, hogy az elhunytak vérében fentanil volt. Azt is megállapították, hogy a házaspár tagjai biztosan nem fogyasztottak korábban rendszeresen a drogból, hisz akkor jobban tolerálta volna a szert a szervezetük. Ráadásul Carol Baxternél gócos tüdőgyulladás alakult ki a halála előtt, ami az opioidmérgezés gyakori következménye.

Az ügy hozhat még érdekes fordulatokat, hisz a tárgyaláson nem tudták egyértelműen megállapítani, hogy Baxterék önként vagy tudtuk nélkül vették be a fentanilt. A patológus mindenesetre azt mondta,