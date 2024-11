Tóth Gabi agykontroll segítségével próbálja bevonzani a sikert a Dancing with the Starsban

2010-ben kilenc centis, jóindulatú daganatot találtak az akkor 23 éves Tóth Gabi máján. Az énekesnő a Tények Pluszban beszélt arról, hogy a daganat nagy mérete miatt műtétet igényelt, ő azonban ezt nem szerette volna, mert félt, hogy azzal a karrierje is véget ér. Alternatív gyógymódokat keresett, így találkozott az agykontrollal.

Nagyon sok olyan sikertörténet volt, hogy sejtszinten, amit magunknak megteremtünk, azt vissza is tudjuk fordítani. Körülbelül egy év alatt négy centivel kisebb lett ez a daganat a májamon. Az orvosok nem nagyon értették, hogy ez hogy ment össze, de így abba a mérethatárba került ez az elváltozás, hogy nem kellett hozzányúlni

– elevenítette fel a történteket Tóth Gabi, akinek azóta is minden eredménye rendben van. Mint a riportból kiderült, naponta programozza magában, hogy egészséges.

A Dancing with the Starsban – melyben párjával, Papp Máté Bencével együtt szerepelnek – is használja az agykontroll módszerét és a vonzás törvényét.

„Például a szubjektív kommunikációt, azt használtam. Az agykontrollban ez az, hogy szeretnék akkor felébredni, amikor az az illető, akihez szólok, a legfogékonyabb állapotban van. És akkor el szeretném neki mondani, hogy mit szeretnék, hogy min változtassunk, hogy hogy tudunk közelebb kerülni egymáshoz, hogy miért vagyok szerethető, vagy mi az, amit ő nem szeret bennem. Ez egy ilyen fejben történő beszélgetés, de ez például nagyon működik” – árulta el az énekesnő.

De vajon a döntőbejutást tudja manifesztálni?

Vizualizálom, hogy milyen sikeres leszek, hogy szeretni fognak, hogy igenis nagyon jó pontokat fogunk kapni. Lefekvés előtt, amikor becsukom a szemem és félálomban vagyok, akkor elképzelem azt, hogy minden tökéletesen sikerült, minden ott volt, és hatalmas dicséreteket kaptunk

– fejtette ki Tóth Gabi.