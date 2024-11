„Gyakorlatilag minden második este rohama volt” – Palik László és Marsi Anikó idősebbik fia gyerekként kruppal küzdött

Palik László lesz Lékai-Kiss Ramóna vendége a TV2 Titkok szerdán megjelenő epizódjában, melyből most a Bors kapott meg részleteket: ezek egyikében Palik arról beszélt, milyen nehezen viselte a tehetetlenséget, melyet akkoriban érzett, amikor nagyobbik fia, Vilmos kruppos lett – mint mondja, máig beleborzong, ha eszébe jut ez az időszak.

– emlékezett vissza.

A család orvos barátja ekkor azt mondta, egy megoldás van: beteg fiuknak meg kell úsznia a telet. Ez azt jelentette, hogy olyan helyre kellett költözniük, ahol a nyarat nem ősz és tél követi.

A műsorvezető egyébként három gyerek édesapja: lánya, Júlia 34 éves, Marsi Anikóval közös fiaik, Vilmos és Vince pedig 2006-ban és 2009-ben születtek. Noha gyerekei édesanyjaival végül mindkét esetben a szakítás mellett döntöttek, Palik azt mondja, kitűnő viszony van közöttük a volt párjaival.

Tökéletes harmóniában, nyugalomban létezünk! Soha el nem szakítható kapcsolatok, hisz közös gyermekeink vannak, akiknek nagy szükségük van arra, mint minden gyermeknek, hogy nyugodt, kiegyensúlyozott szülőket lássanak. Azt látjuk a két fiunkon is Anikóval együtt, hogy annak köszönhetően, hogy mi békében, barátságban különváltunk egymástól, a fiaink is rendben vannak. Talán ez a legfontosabb! Ő is megtalálta a párját, én is megtaláltam a páromat, évek óta kiegyensúlyozott párkapcsolatban élek, minden jó és ezt érzékelik a gyerekeink is, és talán ettől is vidámak, kiegyensúlyozottak!