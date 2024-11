Győztest hirdettek a Harry Styles-hasonmásversenyen

Nemrég Timothée Chalamet-hasonmásversenyt rendeztek New Yorkban, és úgy fest, Londonban is felbuzdultak néhányan, ugyanis Harry Styles kapcsán is szerveződött egy ugyanilyen verseny. Egy londoni újságíró, Katrina Mirpuri szervezte, nem titkoltan inspirálódva a chalamet-s megmérettetéstől.

12 fő nevezett a Styles-címért folytatott küzdelembe, végül egy Oscar Journeaux nevű fiatalember győzött, aki állítása szerint nap mint nap szembesül azzal, hogy összekeverik a világhírű énekessel. Elmondása alapján volt, hogy már vonatot is lekésett amiatt, hogy valaki autogramot akart kérni tőle.

A győztes markát 50 font (kb. 25 ezer forint) ütötte.