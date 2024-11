Előbb létezett a térképen a kamuváros, mint a valóságban

Ha valaki New Yorkból, a városból, New York állam északnyugati részébe kocsikázna – például, mert az állam valamelyik egyetemére tart vagy pisztrángot horgászna –, akkor azt a Route 17-en teszi meg. Elhalad a Roscoe Diner nevű, filmekből ismerős, klasszikus útmenti amerikai étterem mellett. A Roscoe Diner meglehetősen népszerű, főleg a bundás kenyerük örvend nagy népszerűségnek. Nevét a szomszédos kis, mintegy 900 fős településről, Roscoe-tól kölcsönözte a hely – írja a Now I Know.

Innen már csak egy köpésre van, két egykori földút találkozásánál Agloe község, amelynek még ennyi lakosa sincs.

Tulajdonképpen nincs is lakosa, mert csak részben létezik.

És itt most jön egy kis térképészet. Ha egy területről két különböző vállalkozás készít térképet, nem szabadna lenni a kettő között eltéréseknek – már a színhasználaton, betűtípuson, vonalvastagságon kívül –, különben nem lennének igazán hasznosak. Hiába védi a szerzői jog a térképészeket is, meglehetősen nehéz bizonyítani, ha valaki lemásolt egy másik térképet – így aztán egy térképkészítőnek tisztában kell lennie azzal, hogy bárki ellophatja az adatait és készítheti el a térképe másolatát, anélkül, hogy emiatt gondba kerülne.

Erre megoldásként a térképészek kamu helyeket, úgynevezett csapdautakat, papírvárosokat helyeztek fel a térképükre.

Az illegális másoló ugyanis nem feltétlenül lehet felkészülve arra, hogy az eredeti készítő egy nem annyira látványos helyen pluszban berajzolt egy (amúgy nem létező) mini települést vagy zsákutcát, hogy ezzel bizonyíthatóvá váljék a szerzői jog esetleges megsértése.

Agloe is egy ilyen település.

Agloe a General Drafting Company 1937-es New York állami térképén tűnt fel először, nevét az azt készítő két férfi, Ernest Alpers és Otto G. Lindberg nevének összekevert kezdőbetűiből kapta.

Pár évtizeddel később megjelentetett egy térképet a rivális Rand McNally, amelyen szintén szerepelt ugyanannál az útkereszteződésnél Agloe.

Kapás!

Dollárjelekkel a szeme előtt azonnal fel is kereste a General Drafting Company a Rand McNally-t, hogy rajtkapták őket, Agloe nem is létezik. Mire a Rand McNally meglepő választ adott:

De.

Első verzió

A megyei jegyzői hivatal közlése alapján rajzolták be a települést, állította a Rand McNally.