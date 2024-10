Közel hatvanméteres szennyvízgejzír tört fel Moszkvában

Hatalmas szennyvízgejzír tört fel a talajból Moszkvában. A Telegram közösségi portálon terjedő videók alapján, a szennyvíz közel hatvanméteres magasságig spriccelt fel – írja a Newsweek.

Az incidens az orosz főváros újmoszkvai körzetben történt, a Gazprom szerint, egy csatornatisztítási rutinművelet közben. A szakemberek végig urai voltak helyzetnek, és együttműködnek a helyi hatóságokkal a szennyeződés eltakarításában, illetve az egészségügyi kockázatok minimalizálásában – áll a cég közleményében.

Moscow Telegram channels report that the sewage system in Moscow broke down.

A “fountain” the height of a residential building is seen in one of Moscow’s districts.

A sh*t show, literally. pic.twitter.com/n8K30uAnJz

