2026 júniusában jön a Toy Story 5.

Egy ideje már tudvalevő, hogy a Toy Story visszatér az ötödik felvonással, a Variety most arról ír, hogy rendezőt is kapott a projekt. A Pixar-mindenes, Andrew Stanton (Egy bogár élete, Némó nyomában, Wall-E) fogja dirigálni a filmet, amelyben visszatérnek az ikonikus Toy Story-karakterek is.

Stanton belengette, hogy a sztori középpontjában a hagyományos gyerekjátékok és az elektronikai eszközök állnak majd.

Tim Allen (Buzz szinkronhangja) néhány hónapja mesélt arról, hogy a Disney megkereste őt és Tom Hankset (aki Woodynak kölcsönzi a hangját) a folytatás miatt, de kételkedett abban, hogy nem lesz-e túl sok egy ötödik rész a franchise életében. Végül Toy Story 4. mozis bevételei és kedvező kritikái meggyőzték őt is, hogy érdemes ötödjére is visszatérnie a jól bevált recepthez.

A hivatalos megjelenés 2026 júniusában várható.