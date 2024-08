Blake Lively ki nem állhatja a középső nevét, amit az anyjától kapott

A brit MTV-nek adott interjút Blake Lively új filmje, az It Ends With Us – Velünk véget ér kapcsán. Elárulta, hogy van egy középső neve, amit az édesanyjától kapott, ám egészen addig nem tudott vele megbékélni – sőt, gyűlölte azt –, míg nem találkozott mostani férjével, Ryan Reynoldsszal.

Nem igazán beszélek erről… Ez nem is név tulajdonképpen. Anyám szerintem hasraütés-szerűen adta. Nincs is ilyen szó.

Középső neve Ellender.

Mindig gyűlöltem, és elnézést minden Ellender nevű embertől, ha létezik valaki ezzel a névvel. De a férjem szerette, és ettől megkedveltem a nevet.

Reynoldsnak egyébként az tetszett az Ellender névben, hogy hasonló a csengése az angol levendula szóhoz (Lavender).