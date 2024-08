Shane Tusup az esküvőjéről: Ez az esemény a menyasszony nagy napja, minden úgy lesz, ahogy ő szeretné

Shane Tusup tavaly ősszel jegyezte el párját, Nagy Viktória Zoét, majd nem sokkal később azt is bejelentették, hogy gyerekük lesz. Aurora Ann nevű kislányuk májusban született meg, így az esküvő megszervezése a háttérbe szorult. Az edző és fitneszbajnok szerelme a Blikknek meséltek terveikről.

– mondta el Tusup, majd menyasszonya átvette tőle a szót:

Én erre mindig azt szoktam mondani, mind a kettőnk nagy napja lesz. Hogy hol lesz, mi lesz a tökéletes helyszín, még nem biztos. Ha elkezdjük szervezni, azt gondolom, hamar kikristályosodik. Most még a kislányunk érkezése körüli rózsaszín ködben vagyunk, ő a legfontosabb. Akkor szeretnénk összeházasodni, amikor már ő is kicsit nagyobb lesz, mert neki is szánnánk szerepet, talán hozhatná nekünk a gyűrűket vagy szórhatná a rózsaszirmokat.