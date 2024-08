Szépréthy Roland lesz Kovács Kokó István mellett a Sztárbox új kommentátora

Kedd délután a 24.hu-n is hírül adtuk, hogy az RTL bejelentette a Sztárbox szeptemberben induló évadának negyeddöntős leosztását, illetve azt, hogy mely hírességek csapnak majd össze az évad gálameccsein. Kiderült továbbá az is, ki veszi át a vállsérülése miatt visszalépett Pápai Joci helyét a bokszversenyen.

A csatorna később egy közleményben azt is hírül adta, hogy új kommentátora is lesz a showműsornak: Kovács Kokó Istvánhoz a mobilfox-videókból ismert Szépréthy Roland fog csatlakozni, aki egyben a Sztárbox social felületeinek arca is lesz.

Szépréthy Roland, a Mobilfox influenszere egyébként áprilisban azért került be a hírekbe, mert a telefontokokat gyártó cég egy akció során kétmillió forintot szórt le (ezres címletekben) a Deák téri irodájának tetejéről. A helyszínen több mint hétezer ember zsúfolódott össze, akik széttaposták a térre frissen beültetett virágágyat. Szépréthy később elnézést kért az okozott károkért, vállalta továbbá, hogy állja a helyreállítás költségeit.