Teljesen felépült, három hónap után visszatér a színpadra Jordán Tamás

Tavasszal kórházba került Jordán Tamás. Előadásait akkor lemondták, a színész pedig abban bízott, hogy június közepétől újra színpadra tud állni, de ez végül csak ősszel történik meg, mondta el a Blikk érdeklődésére.

Több mint egy hónapos kórházban tartózkodása okairól akkor és most sem szeretett volna több részletet mondani, de annyit elárult:

nem baleset érte, a betegsége pedig gyógyítható és nem súlyos.

Jordán a lapnak azt is elmondta, mostanra teljesen rendbe jött és az élete visszatért a megszokott kerékvágásba.

Sikeres volt minden kórházi kezelés. Voltak eddig is gyógyszereim, amiket rendszeresen szednem kellett, most ebből egy kicsit több lett, de már semmilyen egyéb operációra, kezelésre nincs szükségem. Az orvosoknak már nincs dolguk velem

– fogalmazott a színész, aki arról is beszélt, nem volt számára kellemes a betegség, de pszichésen jól viselte a gyengélkedést, mert biztos volt benne, hogy meggyógyul, újra a régi lesz, és visszatér még a színpadra. „Ez adott erőt és motivált a felépülésben” – tette hozzá.

Jordán Tamás ősztől, az új színházi évad kezdetekor veszi vissza a szerepeit.

Egy színész lehet bármennyire is beteg, a színpad mindig nagyon hiányzik, hiszen ez az életünk. Nekem közel három hónap maradt ki, ami nem volt kellemes. Mostanra azonban az orvosok is zöld utat adtak, újra játszhatok. Minden szerepemet visszaveszem a Rózsavölgyi Szalonban és Pince Színházban is. Már alig várom az első estét, biztos kicsit jobban fogok izgulni a megszokottnál.