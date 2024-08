Felfüggesztették Justin Timberlake vezetői engedélyét

Mint ismeretes, Justin Timberlake-et júniusban tartóztatták le, miután lassítás nélkül elhajtott egy stoptábla mellett és megállították őt a rendőrök igazoltatni. Beszámolók szerint az énekes szemei „véreresek és üvegesek” voltak, „erős alkoholszag áradt a leheletéből”, beszéde lelassult, és a rendőrök józansági tesztjén rosszul teljesített, alkoholszondába nem volt hajlandó belefújni. Timberlake állítása szerint egész este egyetlen italt fogyasztott.

Akkor egy éjszakára őrizetbe került, majd óvadék ellenében szabadon engedték. Másnap vádat emeltek ellene, július 26-án kellett megjelennie a bíróságon. Jogi képviselője, Edward Burke Jr. akkor azt mondta, ügyfele „nem volt ittas”, és a rendőrség „jelentős számú hibát” követett el az ügy során.

Timberlake az említett meghallgatáson nem vett részt, mivel az időpont ütközött Everything I Thought It Was című világkörüli turnéjának krakkói kezdetével, az NBC viszont arról számolt be, hogy a legutóbbi, pénteki tárgyaláson már jelen volt, legalábbis virtuálisan – hiszen jelenleg továbbra is Európában koncertezik.

A lap beszámolója szerint miután Carl Irace bíró fontolóra vette a Timberlake elleni eljárás megszüntetésére irányuló indítványt, New York államban felfüggesztette az énekes jogosítványát, mert június 18-án, amikor félreállították, nem volt hajlandó alkoholszonda-tesztet végezni. Timberlake ügyvédje szerint a vezetői engedélyt az ügy függőben tartására függesztik fel.

Mint írják, a meghallgatáson a bíró megrovásban részesítette Burke-öt a legutóbbi tárgyaláson tett „felelőtlen” megjegyzései miatt. Irace állítólag úgy fogalmazott, ez „kísérlet arra, hogy megmérgezzék az ügyet, mielőtt még elkezdődne”, és megfenyegette az ügyvédet, hogy ha továbbra is ilyen megjegyzéseket tesz, elrendeli, hogy ne adhasson ki információkat, illetve ne nyilatkozhasson az ügyről. Hogy a bíró pontosan mely megjegyzésekre hivatkozott, nem világos.

Edward Burke Jr. a meghallgatás azt mondta az újságíróknak, hogy „indítványok benyújtását” tervezi, és hagyja, hogy „az indítványok tartalma és az abban foglalt érvek magukért beszéljenek”. Amikor az esetleges hallgatási parancsról kérdezték, az ügyvéd azt felelte, nem hiszi, hogy erre sor kerülhet.

Hé, mindannyiunknak van munkája, és kötelesek vagyunk buzgón megvédeni ügyfeleinket, és ezt tervezem

– fogalmazott a sajtónak.

A portál cikkében hozzátette, hogy további meghallgatások várhatóak az ügyben.