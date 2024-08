A vashiány kezeléséhez előbb a kiváltó okot kell megtalálni

A vas szervezetünk minden sejtje számára létfontosságú anyag, és hiánya esetén akár súlyos szövődmények is kialakulhatnak. Vasat mindenki mindennap veszít a vizelettel, széklettel, verejtékkel, a bőr hámlásával, hajhullással, a körömvágással is, és ha egy bizonyos szint alá süllyed a szintje a szervezetben, akkor egyebek mellett krónikus fejfájás, kábaság, fáradtság jelentkezhet.

A diagnózis felállításához szerencsére elég egy vérvétel, de ha a laborvizsgálatot követően megállapítást nyer, hogy vashiányban szenvedünk, akkor a kezelés előtt fel kell tárni a kiváltó okokat. Az alapprobléma felderítése ugyanis nagyban befolyásolhatja azt is, hogy milyen módon állítjuk vissza a vas szintjét a szervezetben.

A vashiányt okozhatja pusztán az is, hogy nem megfelelő a vasbevitel: egyszerűen nem viszünk be elegendő mennyiséget szervezetünkbe ebből a nélkülözhetetlen nyomelemből. Emiatt nagyon fontos a teljes értékű, húst, halat, felvágottat, tojást, tejet, zöldséget és gyümölcsöt is tartalmazó étrend.

Előfordulhat az is, hogy rossz a vasfelszívódás a szervezetben, amelyet gátolhatnak például a magas rost- és fitáttartalmú élelmiszerek, amilyenek a teljes kiőrlésű gabonafélék és a hüvelyesek, de a tea is a benne lévő tannin miatt, amely megköti a vasat. Sőt, kialakulhat gyógyszerek vagy gluténérzékenység miatt is. Ez is csak azt mutatja, milyen fontos az okok megtalálása, mert ilyen esetekben hiába fogyasztunk nagyobb mennyiségben magas vastartalmú ételeket, a gondot nem ennek a hiánya okozza, a probléma gyökerét viszont figyelmen kívül hagyjuk.

A vashiány hátterében állhat a megnövekedett vasigény is, amire jellemzően terhesség során, kisgyermekeknél és serdülőkorban van példa. Ilyenkor a szervezetnek több vasra van szüksége a megszokottnál a fejlődéshez. Fokozott a vasigény a rendszeres véradóknál, aktív sportolóknál is. Ha ezt nem ismerjük fel, és nem kezeljük megfelelően, akkor a vashiánnyal és a velejáró tünetekkel is számolnunk kell.

Gyakori továbbá, hogy komolyabb vasvesztés miatt alakul ki vashiány. Nőknél a menstruáció lehet a kiváltó ok, hiszen a menzesz jelentős vérveszteséggel jár, így pedig értelemszerűen vas is távozik a szervezetből. Azok a nők, akik kifejezetten erősen véreznek, sokkal nagyobb veszélynek vannak kitéve.

A felsoroltak mellett a vas szervezetbe való bejutását gyulladásos bélbetegségek is megakadályozhatják, és a teljesség igénye nélkül gyomorműtétek, bélrendszeri műtétek is gátolhatják a vas felvételét.

Mindebből az következik, hogy előbb a kiváltó okot kell megszüntetni, de van, hogy már ezalatt elkezdhető a vashiány kezelése. A téves diagnózis viszont ugyancsak hatástalan kezelést von maga után. Ilyen lehet, ha a vérszegénységet a vashiánnyal magyarázzák, holott ennek más okai is lehetnek.

