Matt Damont az édesanyja, a felesége és a lányai is elkísérték új filmjének premierjére

A minap volt esedékes A felbujtók című film New York-i premiervetítése. Az egyik főszereplőt alakító Matt Damon a családja kíséretében érkezett meg a vörös szőnyegre, vele volt az édesanyja, Nancy Carlsson-Paige, a felesége, Luciana Barroso, utóbbi lánya, a 24 éves Alexia, illetve a színésszel közös gyerekeik is, a 18 éves Isabella, a 15 éves Gia és a 13 éves Stella is.

Mint kiderült, Luciana Barroso producerként működött közre a filmben, férje a témában úgy fogalmazott a People-nek: felesége egyike azoknak az embereknek, akiknek az ízlésében teljesen megbízik.