Kim Kardashian azt mondja, a szülésnél is fájdalmasabb volt, amikor egyszer levágott egy darabot az ujjából

A The Kardashians jövő héten megjelenő epizódjának előzetese szerint Kim Kardashian igen fájdalmas sérülést szerzett: az ET által közzétett felvételen látszik, hogy a médiaszemélyiség csúnyán belevágott az ujjába, a sebbel pedig orvoshoz is fordult.

Ó, ez remekül néz ki!

– jelentette ki az orvosa, miközben levette Kardashian kezéről a kötést, akit jócskán meglepett a szakember reakciója.

A sérült ujjpercről röntgenfelvétel is készült, mellyel kapcsolatban a médiaszemélyiség azt mondta:

Letört a hegye. Fájdalmasabb volt, mint a gyerekszülés.

Mint ismeretes, Kim Kardashian két gyerekének adott életet természetes úton: a most 11 éves North-nak, illetve a nyolcéves Saintnek. A hatéves Chicago és az ötéves Psalm béranya segítségével érkezett a családjukba.

Hogy a médiaszemélyiség pontosan hogyan sérült meg, egyelőre nem tudni.