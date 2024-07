Shane Tusup a Sztárboxról: Nincs gondom a pofonokkal, de az, hogy valaki megüssön és utána vissza is adjam, teljesen új élmény volt

Idén új évaddal tér vissza a Sztárbox: az RTL először a férfi könnyűsúly-kategória versenyzőinek nevét árulta el, ma délelőtt pedig az is kiderült, kik lesznek a férfi középsúly-mezőny indulói. Utóbbi kategóriában fog majd versenyezni Shane Tusup is, aki most a csatorna kameráinak beszélt arról, hogyan éli meg a versenyre való felkészülést.

Mindig tudtam, hogy jól bírom az ütéseket. Az amerikai futball miatt tudtam, hogy nincs gondom a pofonokkal. De az, hogy valaki tényleg megüssön és utána vissza is adjam, teljesen új élmény volt. A sparring része, és hogy valódi ütésekkel edzünk nagyon szórakoztató, de közben új és furcsa érzés is. Király, hogy miután kisétáltok az edzésről, megölelitek egymást, hogy ma jó munkát végeztetek. Olyan testvéries az egész, nagyon menő

– fogalmazott az edző, aki mint mondja, születése óta versenyző alkat, akit sportra neveltek, és bevallása szerint nincs olyan felállás, ahol megelégszik azzal, hogy csak résztvevő.

Mindig azt mondtam az olimpiai érmekkel kapcsolatban, hogy nem azok a legfontosabbak, hanem maga az utazás, és minden, amit megtanulsz és megélsz közben. Az életre gyakorolt hatása. De szerintem ahhoz, hogy megéld ezt az utazást, ahhoz, hogy új dolgokat tanulj, ki kell tűzni egy célt, és bele kell vetned magad. És úgy kell beleállnod a kihívásba, hogy meg akard nyerni. Szóval számomra az az egyetlen lehetőség, hogy ezt el akarjam érni

– tette hozzá.